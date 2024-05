Ein Foto von der Fanmeile per Whatsapp verschicken oder ein Video aus dem Stadion teilen, wird für Fans regelmäßig zur Herausforderung. Damit es bei der Europameisterschaft 2024 besser läuft, schließen sich die Mobilfunkunternehmen zusammen. Vor der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland bauen die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica O2 ihre Mobilfunknetze deutlich aus. Ab dem 14. Juni werden Millionen Fans in Stadien und auf Fanmeilen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...