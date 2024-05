Ethereum ETFs: Die Chance des Jahres?

Am Kryptomarkt zeigt sich ein Bild, das man sonst eher nicht so oft zu sehen bekommt. Während der Bitcoin-Kurs nicht vom Fleck kommt und sogar leicht rückläufig ist, geht es bei einigen Altcoins bergauf. Unter den Gewinnern ist auch Ethereum (ETH) zu finden - die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. In Zukunft könnte ETH noch öfter zu den großen Gewinnern unter den Top 10 Coins gehören. Das liegt daran, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC in der letzten Woche grünes Licht für Ethereum ETFs gegeben hat. Handelt es sich dabei nun um die Chance des Jahres?

Milliardenzuflüsse durch Ethereum ETFs?

Noch vor zwei Wochen hätten nur die wenigsten gedacht, dass die SEC, die seit Jahren versucht, die meisten Kryptowährungen als Wertpapiere zu klassifizieren und vielen Krypto-Unternehmen den Kampf angesagt hat, Ethereum ETFs zulassen würde. Heute weiß man es besser. Die Nachricht, dass die börsengehandelten Fonds von Größen der Finanzwelt - wie BlackRock - zugelassen werden, hat den ETH-Kurs in der letzten Woche um mehr als 26 % steigen lassen.

(ETH Kursentwicklung in der letzten Woche - Quelle: Coinmarketcap)

Der Kursanstieg um mehr als 26 % folgt nur auf die Nachricht, dass die ETFs in den nächsten Wochen handelbar sein werden. Die Milliarden, die dadurch in den Markt gespült werden könnten, sind noch nicht geflossen und könnten den ETH-Kurs auf ein neues Allzeithoch treiben.

Ähnliche Entwicklung wie bei Bitcoin?

Schaut man sich zum Vergleich die Entwicklung des Bitcoin-Kurses nach der Spot Bitcoin ETF-Zulassung an, könnte man schnell zum Entschluss kommen, dass es sich hier um eine einmalige Chance für Anleger handelt. Der BTC-Kurs ist, nachdem im Januar Bitcoin ETFs zugelassen wurden, schnell auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Die Bitcoin ETFs haben schon kurz nach der Markteinführung alle Erwartungen übertroffen.

(Bitcoin Kursentwicklung seit der ETF-Zulassung - Quelle: Coinmarketcap)

Zwar hat Bitcoin schon einen Teil der Anleger, die über ETFs in Kryptowährungen investieren wollen, abgeholt, allerdings handelt es sich bei Ethereum um eine umweltfreundlichere Alternative. Ethereum hat schon vor knapp 2 Jahren den Mechanismus zur Konsensfindung von Proof of Work auf Proof of Stake umgestellt und damit seinen Energiebedarf um mehr als 99 % gesenkt, was ETH auch für Unternehmen interessant macht, die aufgrund der möglichen Auswirkungen auf die Umwelt nicht in Bitcoin investieren können.

Die Chancen stehen also gut, dass Ethereum in den nächsten Wochen und Monaten eine starke Performance zeigt. Davon dürfte auch das gesamte Ökosystem, das auf der Blockchain basiert, profitieren. Vor allem Meme Coins könnten dabei wieder zu den großen Gewinnern gehören, wie es aktuell schon bei PEPE zu beobachten ist. Neben PEPE könnte auch WienerAI ($WAI) in diesem bullishen Umfeld explodieren.

Jetzt mehr über WienerAI erfahren.

Ist WienerAI der nächste x20 Meme Coin auf Ethereum?

WienerAI ($WAI) liefert einen Mix aus Meme- und KI-Coin und vereint damit zwei der gefragtesten Bereiche am Kryptomarkt. Derzeit haben Anleger noch die Möglichkeit, sich am Vorverkauf zu beteiligen, wobei der Preis bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird, sodass sich für frühe Käufer bereits ein Buchgewinn ergibt. Die Tatsache, dass innerhalb kürzester Zeit über 3 Millionen Dollar umgesetzt wurden, spricht für eine mögliche Kursexplosion nach dem Launch.

(WienerAI Token-Vorverkauf - Quelle: WienerAI Website)

Die nächste Preiserhöhung findet bereits in 2 Tagen statt und bei der aktuellen Dynamik ist davon auszugehen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis der Vorverkauf endet. Kürzlich haben die Entwickler mit einem eigenen Trading Bot bereits die erste KI-Funktion vorgestellt und auch eine Staking-Funktion ist integriert, die Anlegern, die ihre Token für eine gewisse Zeit lang sperren, eine hohe Rendite in Form von zusätzlichen Token einbringt. Aufgrund der hohen Nachfrage im Presale und dem Mix aus Memes und KI gehen Analysten davon aus, dass der $WAI-Kurs nach dem Launch schnell um das 10- bis 20-fache steigen könnte.

Jetzt $WAI im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.