Nach der Einführung des ersten Bio-Produkts im Jahr 2004 hat ALDI SÜD sein Bio-Angebot konsequent weiter ausgebaut. Heute ist der Discounter Bio-Händler Nr. 1 im eigenen Vertriebsgebiet[1] und erweitert sein Sortiment jetzt auf über 600 Bio-Produkte[2].Das erste Bio-Produkt bei ALDI SÜD war das Bio-Ei. Mittlerweile ist der Ausbau des Bio-Sortiments (https://www.aldi-sued.de/de/nachhaltigkeit/bio.html) ein wichtiger strategischer Fokus des Unternehmens. Heute bietet ALDI SÜD über 600 Bio-Artikel im Standard-, Aktions- und Saisonsortiment an[2]. "Mit der Einführung unserer ersten Bio-Produkte haben wir 2004 den Grundstein dafür gelegt, Bio für alle zugänglich zu machen. Heute sind wir Bio-Händler Nr. 1 in unserem Vertriebsgebiet[1] und konnten unseren Umsatz mit Bio-Produkten seit 2020 um 30 Prozent steigern. Das zeigt uns: Unser Ziel, eine bewusste Ernährung - und somit auch Bio - für alle leistbar zu machen, wird verstanden und von den Kund:innen honoriert", sagt Dr. Julia Adou, Director Sustainability bei ALDI SÜD.Die Nachfrage nach hochwertigen Lebensmitteln in Bio-Qualität ist hoch. Knapp 60 Prozent der deutschen Verbraucher:innen legen bei ihrem Einkauf Wert auf ein Bio-Siegel.[3] ALDI SÜD trägt den Bedürfnissen der Verbraucher:innen Rechnung und baut sein Angebot an nachhaltigeren Lebensmitteln und Bio-Artikeln zum besten Preis entsprechend konsequent aus.Neue Bio-Eigenmarke kommt bei Kund:innen anMit NUR NUR NATUR hat ALDI SÜD im vergangenen Jahr eine neue Bio-Eigenmarke auf Fachhandels-Niveau eingeführt. Die Produkte sind zum Großteil Naturland-zertifiziert und zeichnen sich durch kurze Zutatenlisten, möglichst ursprüngliche Rezepturen und den weitgehenden Verzicht auf Zusatzstoffe aus. Das kommt an: Allein im letzten Halbjahr hat sich der Umsatzanteil von NUR NUR NATUR am Gesamtsortiment verdoppelt. Bis Mitte 2024 wird das NUR NUR NATUR Sortiment auf 50 Artikel ausgebaut.Anfang 2023 hat der Discounter zudem durch die strategische Partnerschaft mit der Naturland Zeichen GmbH einen weiteren wichtigen Meilenstein in seiner Bio-Strategie erreicht: Heute sind bereits über 20 Prozent des Bio-Standardsortiments nach den strengen Richtlinien von Naturland zertifiziert. Bis Ende des Jahres sollen es 25 Prozent werden.[1] Quelle: NielsenIQ Homescan, Food Bio inkl. Frische Bio O&G, MAT September 2023, Absatz Pack, LEH+DM im Aldi Süd-Vertriebsgebiet Deutschland.[2] Über das Jahr 2023 verteilt im Standard-, Saison- und Aktionssortiment.[3] BMEL-Ernährungsreport 2023 (https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ernaehrungsreport-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=4) (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2023).