Über die Gen Z wird häufig gesagt, dass sie am Arbeitsplatz nur wenig Fleiß und Moral an den Tag legen würde. Laut einem Cambridge-Professor ist das aber Quatsch. Er sagt, dass es sich um ein Vorurteil handelt, das unbedingt aus den Köpfen der Arbeitgeber:innen verschwinden muss. Thomas Roulet ist Professor für Organisational Sociology and Leadership an der Cambridge Judge Business School. In einem Beitrag der Cambridge University verrät er, warum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...