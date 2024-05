EQS-News: :be AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Baumschlager Eberle Architekten mehrfach ausgezeichnet - u.a. erneut mit dem Austria Green Planet Building Award Lustenau, 27.05.2024 Die Tochtergesellschaft Baumschlager Eberle Architekten GmbH (BEA) der :be AG (ISIN: AT0000A2SGH0) kann neue Erfolge in ihre jahrzehntelange Historie von renommierten internationalen Auszeichnungen für die Erbringung hochwertiger Architekturplanungsleistungen unter dem Dachmarkennamen "Baumschlager Eberle Architekten" einreihen: Austria Green Planet Building Award

Eine besondere Ehrung erfährt Baumschlager Eberle Architekten am 30. Juli 2024 in Paris. Die Außenwirtschaftsorganisation der Wirtschaftskammer Österreich, ADVANTAGE AUSTRIA, nimmt dort die Preisverleihung des Austrian Green Planet Building Awards vor. Baumschlager Eberle Architekten hat die Auszeichnung für die Restrukturierung des Bürohauses "Europa" in Levallois-Perret erhalten. An der Schnittstelle zwischen dem historischen Zentrum und der Seine sollte eine Struktur aus den 1980er-Jahren in eine heutige Architektur überführt und das Besondere des Standorts beachtet werden. Die Renovierung des über 175 m langen Bürogebäudes mit einer Bruttogeschoßfläche von 28.500 qm war städtebaulich, architektonisch und funktional höchst anspruchsvoll. Um die Bausubstanz so weit wie möglich zu bewahren, wurden die Abrissarbeiten eingegrenzt, der bestehende Kern blieb erhalten und vorhandene Materialien wie Bodenplatten, Doppelböden und Kabelkanäle wurden wiederverwendet. Die Sanierung der Fassade führte zu einer energetischen Effizienzsteigerung des Gebäudes, das über einen Fernwärme- und Fernkälteanschluss verfügt. Der Primärenergieverbrauch ist nun 40 Prozent niedriger als vor der Sanierung. Außerdem konnte durch die Erhöhung der Tragtiefen die nutzbare Gesamtfläche gesteigert werden. Der Austria Green Planet Building Award wird vom österreichischen Umweltministerium ausgeschrieben. Für Baumschlager Eberle Architekten ist dies dritte Auszeichnung mit dem AGPB Award in Folge, ein tragfähiger Beweis der Kompetenz im Umgang mit den drängenden ökologischen wie ökonomischen Fragestellungen der heutigen Zeit im internationalen Immobilienkontext. Darauf zahlt auch die nächste Auszeichnung ein:



Best Eco-Conscious Architecture Firm 2024 - Europe & Asia

Jüngst wurden Baumschlager Eberle Architekten vom britischen Architekturmagazin BUILD als "Best Eco-Conscious Architecture Firm 2024 - Europe & Asia" ausgezeichnet. Bei der Ermittlung der Ergebnisse berücksichtigt BUILD das Engagement, das Fachwissen und die Innovation, welche die Nominierten anhand der Nominierungsinformationen und Abstimmungsinformationen bewiesen haben. Das BUILD-Magazin ist eine vierteljährlich erscheinende digitale Publikation, die sich mit dem Bau- und Immobilienmarkt beschäftigt. In jeder Ausgabe werden einige der innovativsten Führungskräfte, kreativen Marken und engagierten Unternehmen vorgestellt, die die Branche heute prägen. Und mit Rückbezug auf den heimischen Markt:



Baumschlager Eberle Architekten sind die ersten unter den 30 besten Architekturbüros in Österreich

Im jüngsten Ranking vom 16. Mai 2024 der weltweit größten Online-Community in Sachen Architektur konnten BEA den ersten Platz erreichen. Zur Ermittlung der Rangfolge der einzelnen Architekturbüros wurden die folgenden Kriterien in der Reihenfolge ihrer Priorität zusammengetragen: Die Anzahl der gewonnenen A+Awards (2013 bis 2024)

Die Anzahl der A+Awards-Finalisten (2013 bis 2024)

Die Anzahl der Projekte, die als "Projekt des Tages" ausgewählt wurden (2009 bis 2024)

Die Anzahl der Projekte, die als "Vorgestelltes Projekt" ausgewählt wurden (2009 bis 2024)

Die Anzahl der auf Architizer hochgeladenen Projekte (2009 bis 2024) Architizer Ranking: Mit mehr als 30.000 Architekturbüros und über 130.000 Projekten in seiner Datenbank ist Architizer stolz darauf, die weltweit größte Online-Community von Architekten und Bauproduktherstellern zu beherbergen. Architizer ist in der Lage, auf der Grundlage eines Datenbestandes von über einem Jahrzehnt sowie Branchenkenntnissen eine Orientierungshilfe zu den besten Planungsbüros in Österreich zu geben. Weitere Informationen sind über die Website der Gesellschaft unter https://www.baumschlager-eberle.com verfügbar. :be AG

Die :be AG ist eine Holdinggesellschaft, deren operativer Schwerpunkt in Beteiligungen an Architektur- und Immobiliengesellschaften in Europa und Asien liegt. Kernmarken der :be AG sind Baumschlager Eberle Architekten und die 2226 GmbH. Die Baumschlager Eberle Architekten

Mit über 35 Jahren Unternehmensgeschichte, 17 Standorten in Europa und Asien und über 300 Mitarbeitenden positionieren sich Baumschlager Eberle Architekten als ambitionierte Gestalter ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltiger Bauten. Ihr Credo "Nur Architektur, die geliebt wird, hat Bestand" steht für souveräne Alltagsarchitektur, die dem Ort Identität gibt. Baumschlager Eberle Architekten erschaffen das Gewebe der Stadt und bauen für Jahrhunderte, in jedem Maßstab. PR-Kontakt

Harriet Bersier

Millennium Park 20, 6890 Lustenau, Österreich

T +41 71 227 14 38

M +41 78 780 05 55

h.bersier@be-stgallen.com

www.be-ag.eu



