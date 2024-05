Am 6. Juni, also in gut einer Woche, wird die EZB wahrscheinlich eine erste Zinssenkung vornehmen. Die Frage ist, wie es danach weitergeht. Vor allem die zuletzt veröffentlichten Einkaufsmanagerdaten, einige Preiskomponenten sowie der unerwartet starke Anstieg des Tariflohnindikators für die Eurozone lassen Zweifel aufkommen, ob die Notenbanker tatsächlich eine große geldpolitische Wende vollziehen, ...

