Die clearvise AG meldet den Kauf des Solarparks Wolfsgarten von der ALTUS renewables GmbH. Die Anlage hat eine Kapazität von 42,7 MWp und wurde bereits Ende April in Betrieb genommen. Mit dem Zukauf baue man das Erzeugungsportfolio auf 316 MW installierte Leistung aus, so clearvise am Montag. Zu den finanziellen Einzelheiten des Deals nennt der Betreiber ...

