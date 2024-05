Whatsapp arbeitet ständig an neuen Features sowie an der Optimierung bestehender Funktionen. Jetzt haben Nutzer:innen des Messengers die Möglichkeit, an einer Stelle doppelt so lange Sprachnachrichten aufzunehmen. Mit rund zwei Milliarden Nutzer:innen weltweit ist Whatsapp der beliebteste Messenger. Um seine Nutzer:innen bei der Stange zu halten, legt Whatsapp bei neuen Funktionen ständig nach -Â oder optimiert schon bestehende.AnzeigeAnzeige Status: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...