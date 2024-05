Die Heizölpreise in der Schweiz und Österreich folgen zum Wochenstart der Börse. Hier halten sich Preis treibende und senkende Faktoren die Waage. In Mexiko sank die Ölproduktion auf den niedrigsten Stand der letzten 40 Jahre, während die Gasproduktion in Norwegen erhöht werden soll und Spanien eine Sondergenehmigung für den Ölhandel mit Venezuela erhielt. In Deutschland stiegen die Heizölpreise derweil. ...

