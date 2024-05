Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die STINAG Stuttgart Invest AG eine erfolgreiche Hauptversammlung abgehalten und dabei eine hohe Präsenz der Anteilseigner verzeichnet. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe die Hauptversammlung des Unternehmens eine Dividendenausschüttung von 0,48 Euro je Aktie beschlossen, was insgesamt 7.145.595,84 Euro entspreche. Der verbleibende Gewinn von 30.234.327,58 Euro sei auf neue Rechnung vorgetragen worden. Laut GBC seien die Ergebnisse der HV der STINAG Stuttgart Invest AG äußerst positiv. Dies zeige eine starke Unterstützung der Aktionäre für die strategische Ausrichtung und das Management des Unternehmens. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 26,00 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.05.2024, 11:30 Uhr)



