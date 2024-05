Shell startet mit einem leichten Anstieg von 0,66% in der vergangenen Woche in den Aktienmarkt, wobei der aktuelle Preis bei 32,84 € liegt. Dieser Anstieg steht im Kontrast zu den wiederholten Bekräftigungen von Umweltschützern vor dem Hauptversammlungsgelände in London. Mit Slogans wie "shut down Shell" und "your greed is killing ...

Den vollständigen Artikel lesen ...