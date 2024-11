Regensburg (ots) -Die Veranstaltung "Deutschland trifft Qingdao: Wie gut kennen Sie traditionelle chinesische Feste?" wurde erfolgreich in Regensburg, der Partnerstadt von Qingdao, durchgeführt. Gesponsert wurde die Veranstaltung vom Informationsbüro der Stadtverwaltung Qingdao und mitorganisiert vom Deutsch-Chinesischen Freundschafts- und Kulturaustauschverein Regensburg. Ziel war es, das kulturelle Verständnis zu fördern und die Verbindung zwischen den beiden Städten weiter zu stärken.Die Teilnehmer*innen konnten eine Vielzahl kultureller Highlights erleben, darunter informative Videos, die zentrale traditionelle chinesische Feste wie das Frühlingsfest, das Drachenbootfest und das Mittherbstfest vorstellten. Die Videos boten einen Einblick in die einzigartigen Bräuche, Traditionen und typischen Speisen dieser Feierlichkeiten, wie das Schreiben von Frühlingsfest-Couplets, das Verschenken roter Umschläge, Drachenbootrennen und das Genießen von Mondkuchen.Ein interaktives Quiz vertiefte das Erlebte und testete das Wissen der Teilnehmer*innen über die vorgestellten Festtraditionen. Gewinner*innen durften sich über besondere Geschenke aus Qingdao freuen, darunter festliche Couplets, Qingdao-Postkarten, Briefmarken mit Landschaftsmotiven und weitere erinnerungswürdige Souvenirs.Ein persönlicher Beitrag des Deutsch-Chinesischen Freundschafts- und Kulturaustauschvereins Regensburg ergänzte das Programm. Gezeigt wurde ein Video, in dem Vereinsmitglieder traditionelle chinesische Feste feierten, etwa beim gemeinsamen Zubereiten von Fleischklößen oder Klebreisbällchen - eine gelungene Verbindung von chinesischen Traditionen und lokalem Engagement.Ein weiteres Highlight der Veranstaltung war eine faszinierende Fotoausstellung, die die beeindruckenden Landschaften Qingdaos präsentierte. Die Teilnehmer*innen konnten so die Schönheit der Küstenstadt visuell erleben und ihre Besonderheiten entdecken.Diese kulturelle Austauschveranstaltung vertiefte das gegenseitige Verständnis und festigte die Freundschaft zwischen Regensburg und Qingdao - ein Erfolg, der den Weg für weitere gemeinsame Projekte ebnet.Kontatkt:Sun JingTel.: 0086532-85911619E-Mail: zhewen8112@163.comOriginal-Content von: Stadt Qingdao, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135190/5917616