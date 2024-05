London (www.anleihencheck.de) - Es wäre eine Überraschung für den Markt, wenn die EZB im Juni die Zinsen nicht senken würde, so die Experten von eToro.Doch bevor die endgültige Entscheidung nächste Woche falle, stehe noch ein entscheidender Test an: Die Veröffentlichung der deutschen Inflationsdaten. Der Markt hoffe auf eine weitere Verlangsamung im Mai auf ein neues Mehrjahrestief. Vor allem gehe es jedoch um den Zinspfad in der zweiten Jahreshälfte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...