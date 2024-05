© Foto: Jens Büttner/dpa



Der Essener Energieriese setzt seine ambitionierten Pläne für den Ausbau der Erneuerbaren in die Tat um. Nahe der Nordseeinsel Juist baut RWE in den kommenden Jahren neue Windparks.Deutschlands größter Stromproduzent RWE hat den Bau von Windparks mit einer Gesamtkapazität von 1,6 Gigawatt in der Nordsee beschlossen. Trotz anhaltender Herausforderungen in der Lieferkette gefasst, die bereits einige Offshore-Windprojekte in Großbritannien und den USA zum Stillstand gebracht haben, setzen die Essener damit weiter auf den Ausbau von Erneuerbaren. Die RWE-Aktie gehört am Montag mit einem Plus von mehr als 2 Prozent zu den Gewinnern im deutschen Leitindex. Die neuen Windparks sollen rund 50 …