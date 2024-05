Höhepunkte

- Greg Foofat - Mit einer Erfahrung von über 20 Jahren war Herr Foofat an Transaktionen im Wert von über 24 Milliarden $ in den Bereichen M&A und A&D sowie an Eigen- und Fremdfinanzierungen im Wert von etwa 5 Milliarden $ beteiligt.

- Patrick Laperrière - Herr Laperrière hat Bergbauportfolios für die größten kanadischen Pensionsfonds verwaltet und umfassende Kapitalbeschaffungen für kanadische Maklerfirmen geleitet.

- Jay Swartzentruber - Als Direktor von CanAm Metals ist Herr Swartzentruber in der Lage, Lithium und Gold zu außergewöhnlich niedrigen Produktionskosten zu fördern.

Vancouver (British Columbia), 27. Mai 2024 / IRW-Press / Lancaster Resources Inc. (CSE: LCR) (OTCQB: LANRF) (FRA: 6UF0) ("Lancaster"), ein Explorationsunternehmen für kritische Mineralien, freut sich, drei renommierte Fachkräfte in seinem Advisory Board willkommen zu heißen: Greg Foofat, Patrick Laperrière und Jay Swartzentruber.

Greg Foofat kann in den Bereichen Investor-Relations, Unternehmenskommunikation, Kapitalmärkte, Unternehmensführung und Unternehmensstrategie eine Erfahrung von über 20 Jahren vorweisen. Greg Foofat war an Transaktionen im Wert von über 24 Milliarden $ in den Bereichen M&A sowie A&D sowie an Eigen- und Fremdfinanzierungen im Wert von etwa 5 Milliarden $ beteiligt. Seine analytischen Fähigkeiten haben dazu beigetragen, dass ein zweiköpfiges Team im Jahr 2010 von Brendan Wood International auf Platz 1 bei der Ideengenerierung und auf Platz 3 bei der gesamten Öl- und Gaskapitalanalyse für kleine und mittlere Unternehmen eingestuft wurde. Greg ist eine enorme Bereicherung für unser Advisory Board und bringt umfassendes Know-how und strategische Einblicke mit ein.

Patrick Laperrière kann auf den Kapitalmärkten eine Erfahrung von über 25 Jahren vorweisen und ist bekannt für seine Expertise als Portfoliomanager, der Small-Cap- und Bergbauportfolios für den größten kanadischen Pensionsfonds verwaltet. Darüber hinaus hat er für kanadische Maklerunternehmen umfassende Kapitalbeschaffungen durchgeführt und Anlagestrategien sowie Sektorzuweisungen mit seiner Erfahrung unterstützt. Patricks jüngste Rolle als Director of Investor Relations and Corporate Development von Critical Elements Lithium verdeutlicht seine Führungsqualitäten bei der Erschließung eines bedeutsamen Lithiumprojekts im Norden von Quebec.

Jay Swartzentruber, der im kommerziellen Bauwesen und bei Erschließungen, insbesondere bei der Errichtung von Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen, eine Erfahrung von über 30 Jahren vorweisen kann, wechselt von seiner aktuellen Position als Direktor von CanAm Metals Inc. zu Lancaster. Unter seiner Leitung ist CanAm in der Lage, Lithium und Gold zu außergewöhnlich niedrigen Produktionskosten zu fördern. Jay engagiert sich für nachhaltige und profitable Abbaupraktiken, die durch strategische Partnerschaften mit Hargrove Engineering and Constructors und Lawrence Livermore National Labs unterstützt werden, deren Hauptaugenmerk auf moderne Forschung und Entwicklung gerichtet ist.

Penny White, CEO von Lancaster Resources, sagte hinsichtlich der Ernennungen: "Der strategische Weitblick und die umfassende Branchenexpertise dieser Berater werden bei der Erweiterung des Advisory Boards von Lancaster sowie bei der Verbesserung der strategischen Planung und Umsetzung von grundlegender Bedeutung sein."

Über Lancaster Resources Inc.

Lancaster Resources (CSE: LCR | OTCQB: LANRF | FRA: 6UF0) beschäftigt sich aktiv mit der Exploration von Lithium und anderen kritischen Mineralien. Das Vorzeige-Lithiumprojekt Alkali Flat in Lordsburg in New Mexico umfasst etwa 5.200 ac, einschließlich 260 Mineralschürfrechte im Kern der Salztonebene Alkali Flats Playa. Das Projekt soll mittels direkter Lithiumextraktionstechnologie, die mit Solarenergie betrieben wird, klimaneutrales Lithium produzieren. Das Portfolio von Lancaster beinhaltet auch das Goldkonzessionsgebiet Piney Lake in Saskatchewan sowie das Lithiumkonzessionsgebiet Trans-Taiga in der Lithiumregion James Bay in Quebec. Das Unternehmen besitzt vollständige Beteiligungen an den Uranprojekten Catley Lake und Centennial East im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Lancaster wird von einem kompetenten Management- und Technikteam geleitet, das gemeinsam an über 40 Mineralentdeckungen beteiligt war und über umfangreiche Erfahrungen bei der Ermittlung von Lithium-Sole-Zielen sowie bei der Exploration und Erschließung von Explorationsprojekten in ganz Kanada, dem amerikanischen Westen, Mexiko und Südamerika verfügt.

Penny White, President und Chief Executive Officer, Lancaster Resources Inc.

mailto:penny@lancasterlithium.com

Tel: 604 923 6100

http://www.lancaster-resources.com

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung von Lancaster. Die Verwendung der Worte "könnte", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und beruhen auf Lancasters gegenwärtigen Überzeugungen oder Annahmen hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Tatsächliche zukünftige Ergebnisse können davon erheblich abweichen. Insbesondere die Fähigkeit von Lancaster, seine Explorationspläne umzusetzen, Kapital zu beschaffen, wichtige Mitarbeiter zu halten, hochwertige mineralienreiche Konzessionsgebiete zu identifizieren, zu erwerben, zu erkunden und zu entwickeln sowie nachhaltige Energiequellen und innovative Technologien für eine klimaschonende Ressourcenproduktion zu integrieren, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen angenommen wurden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Lancaster lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75705Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75705&tr=1



