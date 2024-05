Die cyan AG hat ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2023 veröffentlicht. Die Ergebnisse für 2023 entsprachen den im April bekannt gegebenen vorläufigen Ergebnissen. Die Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr wurden mit EUR 4,7 Mio. angegeben, ein Anstieg von 24% gegenüber dem Vorjahr, dabei ein hoher Anteil wiederkehrender Umsätze (93%). Das EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen sank auf EUR -4,5 Mio., was auf höhere Kosten für externe Dienstleistungen (COGS) und einmalige Wertminderungen (EUR 0,6 Mio.) zurückzuführen war. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 sieht einen Umsatz zwischen 6,6 und 7,4 Mio. EUR vor, was einer Steigerung von 50% mit Mittel der Prognosespanne entspricht, sowie eine deutliche Verbesserung des EBITDA (ohne Sondereffekte). In Anbetracht der bisher gemeldeten Kundengewinne und der bevorstehenden Markteinführungen halten die Analysten von mwb research die Prognose für etwas konservativ. Dennoch haben die Analysten ihre Schätzungen für das GJ24 leicht angepasst, die weiterhin am oberen Ende der Spanne liegen. Auf Basis der aktualisierten Gesamtschätzungen erhöhen die Analysten von mwb research ihr Kursziel auf EUR 3,85 (alt: EUR 3,50). Das Rating bleibt auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/cyan%20AG





