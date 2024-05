DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Memorial Day geschlossen.

MONTAG: In Großbritannien findet wegen des Spring Bank Holidays kein Handel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:05 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.320,25 -0,0% +9,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.874,75 -0,0% +9,5% Euro-Stoxx-50 5.040,50 +0,1% +11,5% Stoxx-50 4.496,93 +0,0% +9,9% DAX 18.718,26 +0,1% +11,7% FTSE Feiertag +7,6% CAC 8.106,79 +0,1% +7,5% Nikkei-225 38.900,02 +0,7% +16,2% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 130,18 +0,08 -6,60

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,25 77,72 +0,7% +0,53 +7,9% Brent/ICE 82,64 82,12 +0,6% +0,52 +8,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,73 33,97 +2,2% +0,76 -11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.344,46 2.334,00 +0,4% +10,46 +13,7% Silber (Spot) 30,88 30,36 +1,7% +0,52 +29,9% Platin (Spot) 1.056,85 1.029,05 +2,7% +27,80 +6,5% Kupfer-Future 4,78 4,75 +0,7% +0,03 +22,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise ziehen leicht an. Am Ölmarkt seien die Blicke auf das Opec-Treffen am Sonntag gerichtet, heißt es. Die Akteure rechneten damit, dass die Opec-Mitgliedsländer sich auf eine Verlängerung der aktuell geltenden niedrigeren Fördermengen einigen würden. Mit dem Feiertag Memorial Day am heutigen Montag beginnt zudem in den USA tradtionell die Urlaubssaison. Hier werde auf die damit zusammenhängende Kraftstoffnachfrage geachtet.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- BE 15:00 Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: k.A. zuvor: -11,9 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kaum verändert - Für Überraschung sorgt der Ifo-Geschäftsklima-Index im Mai. Er ist mit 89,3 Punkten auf Vormonatsniveau und damit deutlich hinter den Erwartungen einer kräftigen Erholung zurückgeblieben. Vor allem nach den deutlich stärkeren Einkaufsmanager-Indizes (PMI) in der Vorwoche hatten sich Händler auf stärkere Werte vorbereitet. Auch Lagebeurteilung und Geschäftserwartungen konnten die Hoffnungen nicht erfüllen. Allerdings sprechen die Daten dafür, dass die EZB im Juni den Zinssenkungszyklus einleiten wird. Gute Nachrichten kommen aus China, wo die Industriegewinne im April um 4,0 Prozent zum Vorjahr gestiegen sind. Dies spricht für eine Belebung der globalen Wirtschaft. Das Geschäft verläuft insgesamt in ruhigen Bahnen. Denn mit Großbritannien und den USA bleiben die beiden wichtigsten Börsen geschlossen. Rund 40 Prozent im Plus zeigen sich Adler Group, nachdem die Umstrukturierung des Unternehmens Schulden gelungen ist. Allerdings gehen 75 Prozent der Stimmrechte der Aktien künftig an die Anleihegläubiger. In der Spitze hatte sich der Micro Cap am Morgen sogar mehr als verdoppelt. Aktuell ist die Aktie 0,23 Euro wert. Für Ionos geht es nach einer Herunterstufung auf "Equal Weight" durch Morgan Stanley um 4,4 Prozent nach unten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:54 Uhr Fr, 17:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,0861 +0,1% 1,0850 1,0850 -1,7% EUR/JPY 170,35 +0,1% 170,15 170,29 +9,5% EUR/CHF 0,9926 +0,1% 0,9926 0,9921 +7,0% EUR/GBP 0,8516 +0,0% 0,8514 0,8514 -1,8% USD/JPY 156,83 -0,1% 156,82 156,95 +11,3% GBP/USD 1,2754 +0,1% 1,2744 1,2744 +0,2% USD/CNH (Offshore) 7,2562 -0,1% 7,2570 7,2621 +1,9% Bitcoin BTC/USD 68.597,64 +0,2% 68.415,01 68.164,32 +57,5%

Der Euro dürfte unter der Marke von 1,09 Dollar verharren, da die Europäische Zentralbank (EZB) mit hoher Wahrscheinlichkeit die Zinsen in der kommenden Woche senken wird, während die Aussichten auf eine Zinssenkung der US-Notenbank im September zu schwinden beginnen, so Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei Swissquote. "Wenn die Inflationsdaten aus der Eurozone in dieser Woche keine Überraschungen bieten, dürfte die dovishe Divergenz zwischen der EZB und der Fed den Euro daran hindern, die Marke von 1,09 Dollar zu überwinden", ergänzt die Analystin.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen in Ostasien und Australien haben den ersten Handelstag der Woche mit Aufschlägen beendet, wobei die Gewinne im späten Handel teils noch deutlicher ausgebaut wurden. Marktteilnehmer verwiesen auf positive Vorgaben der Wall Street. Die chinesischen Börsen erhielten Rückenwind von heimischen Konjunkturdaten. Denn die Gewinne der chinesischen Industrie sind im April wieder gestiegen und haben den Rückgang vom Vormonat umgekehrt. Die von der Regierung ergriffenen Stimulierungsmaßnahmen zeigten Wirkung und die Nachfrage für chinesische Produkte verbesserte sich. Zudem hat die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde (China Securities Regulatory Commission) für den Abbau von Beteiligungen großer Investoren strengere Regeln erlassen, was die Marktstimmung ebenfalls leicht stützte. Im Fokus in Hongkong stand vor allem der Immobilien-Sektor und hier die Aktien von zwei Tochterunternehmen der China Evergrande. So machten die Aktien von China Evergrande New Energy Vehicle einen Satz um 92,1 Prozent auf 73 Hongkong-Cents, nachdem das Startup-Unternehmen für Elektrofahrzeuge mitgeteilt hatte, dass die Insolvenzverwalter Gespräche über den Verkauf eines 29-prozentigen Anteils an einen ungenannten Käufer geführt hätten. Zudem stieg auch die Notierung von Evergrande Property Services um 8,9 Prozent. Der japanische Aktienmarkt wurde von Finanzwerten angeführt, nachdem die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen auf ein 12-Jahreshoch gestiegen war. Zudem stützten Aussagen aus den Reihen der Bank of Japan (BoJ). Nach Ansicht des stellvertretenden BoJ-Gouverneurs, Shinichi Uchida, steht Japan kurz vor der vollständigen Überwindung der jahrzehntelangen Deflation.In Seoul zeigten sich vor allem die Technologiewerte mit den positiven Vorgaben der Wall Street vom Freitag fester. SK Hynix legten um 1,5 Prozent zu, die Titel von Index-Schwergewicht Samsung Electronics gewannen 1,7 Prozent.

CREDIT

Nahezu unverändert sind die europäischen Kreditmärkte am Montag in die Handelswoche gestartet. Die Risikoprämien (CDS) gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen zeigen sich innerhalb sehr breiter Geld-Brief-Spannen auf Vortagsniveau. Angesichts der geschlossenen Hauptbörse London aufgrund des britischen Feiertages dürften sich erst am Dienstag neue Tendenzen zeigen. Nach dem schwachen Ifo-Index rechnet ein Händler aber weiter mit leichten Einengungstendenzen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

RWE

hat die Investitionsentscheidung für zwei weitere Windparks in der Nordsee getroffen. Das sogenannte "Nordseecluster" mit einer Gesamtkapazität von 1,6 Gigawatt (GW) soll in zwei Phasen vor der Küsten von Juist realisiert werden, wie der Energieversorger mitteilte.

GOLDEN GOOSE

plant Informanten zufolge, bereits in dieser Woche seine Absicht für eine Börsennotierung in Mailand bekannt zu geben. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Berufung auf ungenannte Quellen.

xAI

Elon Musks Unternehmen xAI sammelt in einer neuen Finanzierungsrunde frisches Geld ein. Wie der Konkurrent von OpenAI mitteilte, beläuft sich das Volumen auf 6 Milliarden US-Dollar. xAI will angesichts des harten Wettbewerbs in dem aufstrebenden Sektor mehr in Forschung und Entwicklung investieren.

TESLA

Der einflussreiche Stimmrechtsberater Glass Lewis empfiehlt den Aktionären von Tesla, bei der Hauptversammlung Mitte Juni gegen das milliardenschwere Gehaltspaket von Firmengründer Elon Musk zu stimmen. In einem 71-seitigen Bericht weist Glass Lewis die Aktionäre darauf hin, dass die von Musk vorgeschlagene Vergütung - die kürzlich auf 46 Milliarden Dollar geschätzt wurde - ihre bestehenden Beteiligungen an Tesla verwässern könnte.

CHINA EVERGRANDE

Hoffnungen auf eine mögliche Rettung von zwei Unternehmen aus der China Evergrande Group treiben deren Aktienkurse an. Investoren setzen darauf, dass sie anders als der chinesische Immobilienriese noch eine Zukunft haben.

