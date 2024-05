Ionity senkt zum 28. Mai die Preise von "Ionity Direct" in zwölf Ländern. Außerdem stellt Ionity zwei neue Tarife mit flexiblen Laufzeiten vor, zwischen denen Kundinnen und Kunden je nach Fahrtleistung flexibel wählen können - in Deutschland kann dann ab 0,39 Euro je Kilowattstunde geladen werden. In der Mitteilung gibt Ionity aber nicht an, in welchen zwölf Ländern das Ad-Hoch-Laden ohne Tarif günstiger wird und wie hoch die Preissenkung ausfällt. ...

