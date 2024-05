DAX 40 Wochenausblick: "PCE-Daten" im Fokus - Geldpolitik bleibt bestimmende Thematik

In der neuen Handelswoche dürften Anleger weiterhin die geldpolitischen Entwicklungen dies- und jenseits des Atlantiks im Auge behalten. Neben neuen Reden durch Fed-Vertreter sollten die sogenannten "PCE-Daten" gen Wochenschluss über Wohl und Wehe entscheiden. Feiertagsbedingt bleiben die Börsenpforten in den USA wegen des Memorials Days allerdings am heutigen Montag geschlossen. ifo-Index stagniert - Aussichten hellen sich aber auf Hierzulande fiel der vielerorts beachtete ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat Mai mit 89,3 Punkten schwächer aus als gedacht (90,4 Punkte), welcher damit im Vergleich zum Vormonat stagniert. Dreimal in Serie hatte das Konjunkturbarometer zuletzt zulegen könnten. Während die aktuelle Geschäftslage schlechter als zuletzt bewertet wird, haben sich die Aussichten für die nächsten Monate aufgehellt. "Die deutsche Wirtschaft arbeitet sich schrittweise aus der Krise heraus", hieß es vom ifo-Institut. Aktuelle Webinare: Titel Startzeit Dauer Registrieren Marktchancen nutzen: Optionsscheine effektiv einsetzen 18:00 45 Minuten

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

