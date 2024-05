Berlin (ots) -Digitale Technologien und der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit verändern die Mobilität. Gleichzeitig stößt unser Verkehrssystem an seine Grenzen. Wie sind die Bundesbürger:innen unterwegs? Wann entscheiden sie sich für das Auto, wann für Fahrrad, E-Scooter oder ÖPNV? Ist der Verkehrsraum gerecht verteilt? Wie sicher fühlen sich die Verkehrsteilnehmer:innen? Warum hadern sie mit dem Umstieg auf Elektroautos? Und wie stehen sie zum Verbrenner-Aus?Antworten auf diese und weitere Fragen liefert die "TÜV Mobility Studie 2024". Für die repräsentative Studie im Auftrag des TÜV-Verbands hat Ipsos 2.500 Bundesbürger:innen ab 16 Jahren befragt. Die Ergebnisse stellen wir bei einer Online-Pressekonferenz vor, zu der wir Sie herzlich einladen.Zeit: Dienstag, 04. Juni 2024, 11:00 UhrIhr Gesprächspartner ist: Dr. Michael Fübi, Präsident TÜV-Verband und CEO TÜV RheinlandOnline-VideokonferenzZugang per Microsoft Teams: Hier klicken, um an der Besprechung teilzunehmen (https://ots.de/XiUtjp)Zugang per Telefon: Tel. 069 566 081 262 | Telefonkonferenz-ID: 639 260 63#HINWEIS: TV- und Hörfunk-Redaktionen können sich für die Aufzeichnung von O-Tönen (auch vorab mit Sperrfrist) gerne bei uns melden.Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme kurz per E-Mail an presse@tuev-verband.de. Angemeldete Teilnehmer:innen erhalten die PK-Unterlagen ca. 15 Minuten vor dem Start.Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-320, maurice.shahd@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.twitter.com/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/5788047