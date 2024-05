© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew



Der in der Krise steckende Airbus-Konkurrent hat am Wochenende einen milliardenschweren Auftrag der US-Airforce erhalten.Nach unzähligen Flugzeugpannen, Beinahe-Katastrophen und toten Whistleblowern kann US-Flugzeugbauer und Rüstungskonzern Boeing mit positiven Schlagzeilen auf sich aufmerksam machen. 7,5 Milliarden US-Dollar für JDAM-Nachrüstsätze Der Erzrivale von Airbus hat am Montagmorgen bekanntgegeben, einen Auftrag von der US-Luftwaffe erhalten zu haben. Dieser ist mit insgesamt 7,5 Milliarden US-Dollar dotiert und soll bis Februar 2030 laufen. Hierfür soll Boeing weitere sogenannter JDAM-Kits liefern. Als "Joint Direct Attack Munition" werden präzisionsgelenkte Bomben bezeichnet, …