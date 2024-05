Solana Kurs Prognose: Top-Krypto-Analyst sieht Möglichkeit für 50 % SOL-Verlust

Derzeit scheint es so, als ob der einst als "Ethereum Killer" verrufene SOL-Token diese Aufgabe wohl niemals erledigen wird. Gerade die Genehmigungen für die Ethereum-Spot-ETFs für den US-amerikanischen Börsenmarkt haben dafür gesorgt, dass sich derzeit viele Anleger hauptsächlich auf die zweitgrößte Kryptowährung der Welt konzentrieren, während sich Solana derzeit eher in einer Konsolidierungsphase befindet.

Ein populärer Krypto-Analyst hat sich nun mit einer langfristigeren Prognose für Solana beschäftigt und erklärt in seiner Analyse genau, warum seiner Meinung nach der SOL-Token in den kommenden Monaten stark an Wert verlieren könnte. Sollte er damit recht behalten, wäre eine Investition in Solana im Augenblick wohl eher nicht sinnvoll.

Trotz steigendem Kurs: Steht Solana kurz vor der Korrektur?

Der vor allem in sozialen Medien bekannte Krypto-Analyst Bluntz ist einer der Anhänger der sogenannten Elliot-Wellen-Theorie - eine Möglichkeit der technischen Kursanalyse für handelbare Waren. Die Idee hinter dieser Theorie ist es, langfristige Trends zu erkennen, die sich in einer Wellenbewegung auf dem jeweiligen Chart fortbewegen. Die Theorie besagt im Blick auf den Solana Kurs, dass eine Bewegung, die bereits die fünfte Welle abgeschlossen hat, als Nächstes eine stark bärische Entwicklung durchmachen wird.

So behauptet Bluntz in einem neuen Video, das der Analyst auf dem eigenen Account auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht, dass derzeit genau eine solche fünfteilige Wellenphase auf dem Solana Chart zu finden sei. So befindet sich der Solana Kurs bereits seit März - als der SOL-Token zwischenzeitlich sogar die Marke von 210 US-Dollar überschreiten konnte - auf einem bärischen Abwärtskurs.

i like to ruffle some feathers sometimes so here's a $SOL macro update i made for paid group subscribers that i decided to make public.



- Bluntz (@Bluntz_Capital) May 25, 2024

Angeblich gab es bisher laut dem Krypto-Experten keine aufsteigende Wellenbewegung, sondern eine absteigende Version dieses Chart-Indikators. So geht er davon aus, dass in der aktuellen Bewegung Solana zunächst auf ein Preisniveau von ungefähr 188 US-Dollar steigen wird, bevor es dann zu einer starken Kurskorrektur kommen wird.

Dies hält Bluntz nicht für unwahrscheinlich, sodass der SOL-Token langfristig betrachtet sogar auf ein Preisniveau von 80 US-Dollar fallen wird. Allerdings verrät er nicht genauer, in welchem Zeitraum er diesen Verlust sieht. So könnte es sich hierbei um Wochen, aber auch um mehrere Monate handeln, bis die von ihm identifizierte Wellenbewegung das prognostizierte Ziel erreichen wird.

Solana weiterhin bullisch: Kursgewinne von über 20 %

Ein Blick auf den kurzfristigen Kursverlauf zeigt allerdings, dass sich der SOL-Kurs von einer solch bärischen Einstellung zumindest momentan nicht beeinflussen lässt. Zwar ist Solana im Blick auf die vergangene Woche mit aktuell 6,85 % im Minus, doch ein Blick auf die vergangenen 30 Tage (siehe Bild unten) verrät, dass es sich hierbei tatsächlich nur um eine kurzfristige Momentaufnahme handelt. Denn im letzten Monat konnte Solana um satte 22,29 % zulegen und wird aktuell zu einem Preis von 165,99 US-Dollar gehandelt. Dabei konnte der SOL-Kurs bereits Ende April mehrfach die Unterstützungsmarke von 120 US-Dollar antesten, diese jedoch niemals unterschreiten. Daraufhin folgte eine recht starke Kursentwicklung, die auch heute fortgesetzt wird.

Der Solana (SOL) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Denn in den letzten 24 Stunden konnte Solana immerhin 1,28 % zulegen, was ein Zeichen dafür ist, dass die Anleger auch weiterhin Vertrauen in den SOL-Token haben. Ob Bluntz mit seiner Analyse tatsächlich recht behalten wird, ist auch deshalb fraglich, weil die Solana-Block-Chain in den letzten Monaten besonders häufig genutzt wurde. So konnten viele Meme-Coins, die auf der Solana-Blockchain basieren, hohe Zuflüsse erfahren und damit auch dem Solana-Ökosystem weiterhelfen.

So sind aktuell auch immer mehr Anleger daran interessiert, den nächsten großen Solana-Meme-Coin zu finden - und zwar am besten, bevor dieser einen starken Hype erlebt und hohe Renditen mit sich bringt. So kann es sich schnell lohnen, einen Initial Coin Offering (ICO) eines Solana-Meme-Coins zu nutzen, um diesen vor einer Listung auf dezentralen Kryptobörsen (DEX) günstig zu erwerben.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.