FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aufsichtsrat der Deutsche Börse hat in seiner heutigen Sitzung Stephanie Eckermann zum Vorstandsmitglied bestellt. Zum 1. Juni wird sie das neu geschaffene Ressort Post-Trading leiten, das die beiden Geschäftsbereiche Securities Services und Fund Services mit dem Nachhandelsdienstleister Clearstream umfasst.

Eckermann ist seit 2020 als Managing Director für die Gruppe Deutsche Börse tätig. Sie verantwortet aktuell den Bereich Strategy & Controls Post-Trading im Vorstandsressort des designierten Vorstandsvorsitzenden Stephan Leithner. Zudem ist Stephanie Eckermann seit 2020 Mitglied des Vorstands der Clearstream Holding AG und seit 2023 Vorsitzende des Vorstands der Clearstream Banking AG. Vor ihrer Zeit bei der Gruppe Deutsche Börse war sie für McKinsey & Company als Partner tätig und gehörte dem globalen Führungsteam im Bereich Corporate and Investment Banking an.

"Ich freue mich sehr, Stephanie Eckermann als Vorstandsmitglied willkommen zu heißen. In den letzten vier Jahren spielte sie eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Agenda von Clearstream. Sie war allem voran für die umfassende Umstrukturierung des Geschäfts in die zwei neuen Einheiten Clearstream Securities Services und Clearstream Fund Services verantwortlich. Mit ihrem Hintergrund und ihrer Expertise ist sie hervorragend positioniert, um unser wichtiges Nachhandelsgeschäft strategisch und operativ weiter voranzutreiben", so Deutsche-Börse-CEO Theodor Weimer.

