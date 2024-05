Die Aktien von Nel ASA können am Montag überraschend deutlich im Kurs zulegen. Doch was steckt hinter dem Kurssprung bei der arg verprügelten Aktien? Und könnte das der Start eines Comebacks oder nur ein Strohfeuer sein? Am Montag haben die Aktien von Nel ASA um fünf Prozent im Kurs zulegen können. Bereits am Freitag war Plug Power in derselben Höhe nach oben geschossen. Nel gehört damit zu den Gewinnern an einem ansonsten ruhigen Handelstag, an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...