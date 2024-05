3.000 USD pro Unze Gold realistisch

Anzeige / Werbung

Die Analysten der Citi Group glauben, dass Gold schon 2025 die Marke von 3.000 USD erreichen könnte.

Nach Ansicht der Experten der Citigroup handelt es sich beim aktuellen Rücksetzer des Goldpreises um ein temporäres Phänomen. Denn, so die Analysten, die US-Notenbank werde mehrere Zinssenkungen vornehmen und Gold dadurch innerhalb der nächsten 12 Monate auf 3.000 USD pro Unze treiben.



Quelle: Depositphotos

In einem Interview with Bloomberg TV erklärte Max Layton, weltweiter Chef der Rohstoffdivision der Citi, dass man bei der Großbank davon ausgehe, dass die Federal Reserve bis Ende des laufenden Jahres / Anfang des neuen Jahres den Leitzins fünf Mal senken wird. Und das sei die Basis für den erwarteten, weiteren Goldpreisanstieg.

Kein chinesisches Gold für die Schmuckindustrie übrig

Sollte die Fed allerdings 2024 nur eine Zinssenkung vornehmen, so Layton weiter, wäre man natürlich weniger positiv für Gold gestimmt. Derzeit seit die Beziehung zwischen Realzinsen und Gold ohnehin gebrochen und der Goldpreis werde vor allem durch die "kolossale" Nachfrage chinesischer Privatanleger gestützt. Diese würden Geld, das früher in Immobilien gesteckt wurde, nun in nie dagewesenem Ausmaß in Gold investieren. Damit sei fast das gesamte chinesische Minenangebot an Gold aufgesogen worden. Zusammen mit der Zentralbanknachfrage bleibe so für den chinesischen Schmuckmarkt kein heimisches Goldangebot mehr übrig, so der Experte

Im Umkehrschluss stellt nach Ansicht der Citi die Frage, ob und wie lange die Nachfrage der Privatanleger in China auf diesem hohen Niveau bleiben wird, das größte Risiko für den Goldpreis dar. Die Kontrolle der chinesischen Regierung über den Sektor stelle zudem ein Risiko dar, so die Analysten. Denn würde diese unzufrieden mit dem Transfer von Vermögen aus dem Konsum und dem Einzelhandel in physisches Gold, könnte diese die Einfuhrquoten senken.

Mehr Aufmerksamkeit für Kupfer

Doch obwohl Gold dieses Jahr bereits eine starke Performance hingelegt habe, erfahre Kupfer derzeit mehr Aufmerksamkeit im Rohstoffbereich, so die Citigroup. Das rote Metall hat ebenfalls einen bislang starken Aufschwung erlebt. Allerdings sei im Goldpreis noch viel Luft nach oben und jetzt da deutlich geworden sei, dass die chinesische Nachfrage der Treiber sei, dürfte auch das Interesse am Gold steigen. Denn diese Entwicklung würden die Anleger verstehen.

Alles in Allem halten die Experten jetzt 3.000 USD pro Unze Gold im Jahr 2025 für realistisch, womit sie zu den größten Bullen der Branche gehören. Dazu werde auch die Nachfrage nach dem Edelmetall als Investment beitragen, hieß es, die gerade erst zur starken Nachfrage nach dem physischen Metall aufschließe



