Star Trek ist unter anderem für seine Technologie bekannt - vom Warpantrieb bis zum Beamen. Über 50 Jahre nach der Ausstrahlung der ersten Episoden ist einiges davon schon Realität, anderes noch in der Forschung. Heute feiert Star Trek Geburtstag. Zumindest hierzulande, denn vor 52 Jahren, am 27. Mai 1972, startete Raumschiff Enterprise in Deutschland beim ZDF. Grund genug für uns, einmal einen wissenschaftlichen Blick auf die Serie und das Franchise ...

