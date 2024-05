Die Anleger lassen es zum Wochenbeginn ruhig angehen, da sowohl in den USA als auch in Großbritannien Feiertag ist und somit die Börsen geschlossen haben. In Europa wird normal gehandelt und im Wasserstoff-Sektor hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan, nachdem viele Aktien aus dem Bereich über längere Zeit mit massiven Kursverlusten zu kämpfen hatten. Besonders erfreulich ist die jüngste Entwicklung bei der Nel-Aktie. Eine Reihe von positiven Nachrichten sorgte für positive Impulse für ...

