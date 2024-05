Erhebliches Aufwärtspotenzial: Einer der besten Goldminenaktien, die Sie jetzt kaufen können

Anzeige / Werbung

Zahlreiche Experten sehen die Aktie als massiv unterbewertet an, mit einer positiven Prognose für die Zukunft

es war bisher ein Breakout-Jahr für Gold mit einer Rallye von 20% seit Jahresbeginn. Silber ist in der jüngeren Vergangenheit ebenfalls gestiegen, und die Renditen seit Jahresbeginn übertreffen hier sogar die von Gold. Es ist klar, dass die Stimmung für Edelmetalle positiv sind. Das Halten von physischem Gold oder Silber ist eine Möglichkeit, vom Bullenmarkt zu profitieren. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Edelmetallaktien als Kauf zu betrachten, die immer noch auf attraktivem Niveau gehandelt werden.

Vor diesem Hintergrund geben wir Ihnen heute ein Update zu GoldMining Inc. geben.

GoldMining hebt sich von anderen Unternehmen im Bereich der Goldförderung und -exploration durch eine Kombination aus starker Bilanz und einer breiten Verteilung von Ressourcenprojekten in Amerika ab. Diese einzigartige Positionierung ermöglicht es dem Unternehmen, sich in einem wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten und es bietet Anlegern eine attraktive Investitionsmöglichkeit.

Das Unternehmen verfügt über etwa 16 Millionen US-Dollar in Bargeld und Wertpapieren, basierend auf einer Marktkapitalisierung von etwas über 138 Millionen US-Dollar. Zusätzlich hat GoldMining etwa 12,5 Millionen Unzen Goldäquivalent in gemessenen und angezeigten Ressourcen sowie weitere 9,7 Millionen Unzen Goldäquivalent in abgeleiteten Ressourcen. Diese Ressourcen sind auf Projekte in soliden Rechtsgebieten in Nord und Südamerika verteilt, wobei jedes Projekt mehr als eine Million Unzen Goldäquivalent aufweist.

Die Projekte des Unternehmens sind strategisch verteilt, mit Vermögenswerten in den USA, Kanada, Kolumbien, Brasilien und Peru. Diese geographische Diversifizierung bietet eine solide Basis für das Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens in verschiedenen Märkten.

Fokus auf Gold

Mehr als 80% der Rohstoffexposition von GoldMining sind auf Gold ausgerichtet, was das Unternehmen in eine vorteilhafte Position im Vergleich zu anderen setzt. Die restlichen 20% der Exposition betreffen Kupfer, das als Neben- oder Koppelprodukt in einigen der Minen vorkommt. Diese Kupferbeteiligung bietet zusätzliche Vorteile, insbesondere aus der Perspektive der Genehmigung und Nachhaltigkeit.

Interessanterweise besitzt das Unternehmen auch ein großes Uranprojekt im Athabasca-Becken, das als Relikt aus dem Jahr 2013 betrachtet wird. Obwohl es sich um eine Goldminenfirma handelt, zeigt dieses Uranprojekt die Vielfalt und das Potenzial des Unternehmensportfolios.

Whistler Gold-Kupfer-Projekt in Alaska

Das Whistler Gold-Kupfer-Projekt in Alaska ist ein herausragendes Vorzeigeprojekt von GoldMining, das in der Nähe des großen städtischen Zentrums Anchorage liegt. Es befindet sich etwas mehr als 100 Meilen nordwestlich von Anchorage und profitiert von einer hervorragenden Gerichtsbarkeit für Bergbauaktivitäten.

Ein Schlüsselaspekt, der das Interesse an diesem Projekt verstärkt, ist der Anstieg des Kupferpreises seit der letzten Bohrung im Jahr 2011 sowie eine vom Staat Alaska durchgeführte Wirtschaftsstudie. Diese Studie führte zur Initiierung des "Road to Resources"-Projekts, welches eine staatlich finanzierte Straße direkt zum Projekt vorsieht, was die Entwicklungschancen erheblich verbessert.

Bohrergebnisse und Ressourcen

Die ersten Ergebnisse der Bohrkampagne, die kürzlich veröffentlicht wurden, waren sehr erfolgreich. Sie konzentrierten sich auf die Bestätigung und Erweiterung eines hochgradigen Kerns innerhalb der Lagerstätte, der etwa 6 Millionen Unzen Goldäquivalent mit durchschnittlich nahezu einem Gramm pro Tonne enthält. Ein Highlight der Bohrungen war ein Abschnitt von 547 Metern mit mehr als 1g pro Tonne Goldäquivalent.

Lamina-Projekt in Kolumbien und San George-Projekt in Brasilien

GoldMining besitzt nicht nur vielversprechende Projekte in Nordamerika, sondern auch in Südamerika, wo das Lamina-Projekt in Kolumbien und das San George-Projekt in Brasilien hervorstechen.

Erhöhung des Wertes des Crucero-Goldprojekts in Peru

GoldMining hat den Wert seines Crucero-Goldprojekts in Peru durch eine Reduzierung der Lizenzgebührenzahlungen an Dritte erhöhen können.

Das Crucero-Projekt befindet sich in einer strategisch günstigen Position im Südosten Perus, etwa 150 km nordöstlich von Juliaca. Es ist bekannt für seine beträchtlichen Goldvorkommen und hat bereits erhebliche Investitionen und Explorationsaktivitäten von früheren Betreibern erfahren.

Durch eine geschickte Verhandlungsführung ist es GoldMining gelungen, die Lizenzgebühren für das Crucero-Projekt erheblich zu reduzieren.

Details zur Reduzierung der Lizenzgebühren:

GoldMining hat eine Vereinbarung mit Buenaventura geschlossen, um die von einem früheren Betreiber eingeräumte Lizenzgebühr zu senken. Ursprünglich war diese Lizenzgebühr als gleitende Skala konzipiert, die bei Goldpreisen über 800 US-Dollar pro Unze eine maximale NSR (Net Smelter Return) von 5% erreichte. Durch die Zahlung von 70.000 US-Dollar wurde die Lizenzgebühr auf eine NSR von 3% reduziert. Zudem hat das Unternehmen die Option, diese Gebühr durch eine zusätzliche Zahlung von 200.000 US-Dollar innerhalb der nächsten 10 Jahre auf eine NSR von 1% zu senken.

Ressourcenschätzungen für das Crucero-Projekt

Die Ressourcenschätzungen für das Crucero-Projekt versprechen ein beträchtliches Potenzial für GoldMining.

Die aktuellen Schätzungen umfassen 3,65 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,01 g Gold pro Tonne, was 999.000 Unzen in der indizierten Kategorie entspricht. Zusätzlich gibt es 35,78 Millionen Tonnen in der abgeleiteten Kategorie. Diese Zahlen unterstreichen das erhebliche Potenzial des Crucero-Projekts und seine Bedeutung für GoldMining's Portfolio.

Zukünftige Explorationspläne und Produktionspotenzial

Die zukünftigen Explorationspläne für das Crucero-Projekt in Peru sind vielversprechend, mit einer Reihe identifizierter Ziele für zukünftige Erkundungen. Diese Pläne unterstreichen das Potenzial von Crucero, sich zu einem mittelfristigen Produktionsziel zu entwickeln.

Identifizierte Ziele für zukünftige Explorationen

Die bisherigen Betreiber haben bereits 79 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 24.000 Metern durchgeführt, was eine solide Grundlage für weitere Explorationsaktivitäten bietet. Die identifizierten Ziele bieten signifikante Ansatzpunkte für zukünftige Explorationsbemühungen.

Produktionspotenzial von Crucero

Angesichts der umfangreichen vorherigen Investitionen und der bereits durchgeführten Explorationsarbeiten besitzt das Crucero-Projekt das Potenzial, sich zu einem mittelfristigen Produktionsziel für GoldMining zu entwickeln. Dies würde einen erheblichen Wert für das Unternehmen und seine Stakeholder darstellen.

Das einzigartige Geschäftsmodell von GoldMining

Ein Schlüsselfaktor, der GoldMining von anderen Unternehmen unterscheidet, ist sein einzigartiges Geschäftsmodell, das durch bedeutende Beteiligungen an anderen Bergbauunternehmen unterstützt wird. Diese Beteiligungen bieten zusätzliche Hebelwirkungen auf den Goldpreis und potenzielle erhebliche Aufwärtsbewegungen durch die Vermögenswerte selbst.

Erfahrenes Führungsteam

Die Kompetenz und Erfahrung des Führungsteams spielen eine entscheidende Rolle in der erfolgreichen Entwicklung und dem Fortschritt von GoldMining. Das Team bringt eine beeindruckende Kombination aus Branchenwissen und praktischer Erfahrung mit, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine Strategien effektiv umzusetzen und Wert für seine Stakeholder zu schaffen.

Das Führungsteam des Unternehmens. besteht aus Branchenexperten, die über umfangreiche Erfahrungen in der Goldminenindustrie verfügen. Der CEO, mit einem Hintergrund bei großen Bergbauunternehmen wie Goldcorp und Newmont, bringt über 25 Jahre Erfahrung in den Betrieb und Aufbau von Minen in Amerika ein. Diese Erfahrung ist von unschätzbarem Wert für die strategische Ausrichtung und das Wachstum des Unternehmens.

Die Einstellung von Tim Smith, einem ehemaligen Direktor der Exploration bei Newmont, unterstreicht das Engagement von GoldMining.

Smiths Entscheidung, sich GoldMining anzuschließen, nachdem er das Projektportfolio des Unternehmens geprüft hatte, spricht Bände über die Qualität und das Potenzial der Unternehmensaktiva.

Einer der besten Goldminenaktien, die Sie jetzt kaufen können

Während die Welt anderswo beschäftigt war, durchbrach und fackelte Gold in einem epischen und schnellen Lauf sein Allzeithoch ab.

Die Prognosen für den Goldpreis sind positiv, was die Aussichten für GoldMining und seine Projekte weiter verbessert. Ein weiterer Anstieg des Goldpreises würde die Rentabilität der Projekte erheblich steigern und sollte mittelfristig zu einer Neubewertung des Unternehmens führen.

GoldMining konnte sich in den letzten Jahren ein beachtliches Portfolio an Projekten zusammenstellen, die es gemeinsam auf über 23 Millionen Unzen Goldäquivalent bringen.

Daher sehen zahlreiche Experten GoldMining als massiv unterbewertet an, mit einer positiven Prognose für die Zukunft.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie www.goldmining.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Enthaltene Werte: CA3809564097,US6516391066,CA38149E1016,CA38071H1064,CA6415361071,US90291W1080