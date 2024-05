EQS-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Sonstiges

27.05.2024

Wechsel im ZEAL-Aufsichtsratsvorsitz zur Hauptversammlung 2025 angekündigt Peter Steiner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ZEAL Network SE, wird mit Ablauf der Hauptversammlung 2025 sein Amt niederlegen Hamburg, 27. Mai 2024. Der Aufsichtsratsvorsitzende der ZEAL Network SE, Peter Steiner, hat den Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft darüber informiert, dass er sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2025 angesichts seiner dann zwölfjährigen Amtszeit niederlegen wird. Der selbstständige Wirtschaftsprüfer Peter Steiner gehört seit Juni 2013 dem ZEAL-Aufsichtsrat an, zunächst als Vorsitzender des Prüfungsausschusses und seit 2017 als Vorsitzender des Aufsichtsrats, mit Ausnahme des Jahres 2019, in dem er den Vorsitz des Aufsichtsrats der zuvor von der ZEAL Network SE übernommenen Lotto24 AG innehatte. Peter Steiner ist außerdem Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wienerberger AG, Wien, und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Clariant AG, Basel. Er war von der Hauptversammlung der ZEAL Network SE im Jahr 2022 für weitere vier Jahre als Aufsichtsrat bestätigt worden. Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats wird im Rahmen eines Auswahlprozesses geeignete Kandidaten für die Nachfolge sowohl des in der vergangenen Woche unerwartet verstorbenen Frank Strauß als auch von Peter Steiner identifizieren. Auf dieser Grundlage wird der Aufsichtsrat der ordentlichen Hauptversammlung 2025 entsprechende Wahlvorschläge unterbreiten und zuvor die erforderlichen Schritte für die übergangsweise Neubesetzung der Position von Frank Strauß veranlassen. Über ZEAL

ZEAL Network ist eine E-Commerce-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg und der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. 1999 gegründet, haben wir das Lottospiel ins Internet gebracht. Heute hat die Unternehmensgruppe rund eine Million aktive Kund:innen und mehr als 200 Mitarbeiter:innen an drei Standorten. ZEAL ermöglicht über die Marken LOTTO24 und Tipp24 die Teilnahme an staatlich lizensierten Lotterien und bietet zusätzlich auch eigene Lotterieprodukte an. Zu ZEAL gehören zudem die Marken ZEAL Instant Games, ZEAL Ventures und ZEAL Iberia. In 2024 feiert die ZEAL-Gruppe ihr 25-jähriges Bestehen. Seit unserer Gründung stehen wir für Wachstum, Innovation und Erfolg. Pressekontakt:

ZEAL Network SE

Kristin Splieth

Head of Corporate Communications

Kristin.splieth@zealnetwork.de

Tel: +49 (0) 40 808117560



