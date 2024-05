In der vergangenen Woche konnte Rheinmetall in einem atemberaubenden Tempo frische Aufträge an Land ziehen. Nahezu täglich liefen entsprechende Meldungen über den Ticker und erinnerten die Anleger daran, wie gefragt der Rüstungskonzern derzeit ist. Noch macht sich dies beim Aktienkurs nicht weiter bemerkbar. Doch die Aussichten bleiben auch unweit entfernt des Rekordhochs weiterhin ausgesprochen sonnig, und das längst nicht nur mit Blick auf die dominierende Rüstungssparte.Anzeige:Am Mittwoch meldete Rheinmetall (DE0007030009) auch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...