Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) hat damit begonnen, Bewerbungen von Ausstellern und Unternehmen für die Teilnahme an der 26. Ausgabe der Ausstellung für Wasser, Energie, Technologie und Umwelt (WETEX) entgegenzunehmen. Die DEWA organisiert die WETEX vom 1. bis zum 3. Oktober 2024 im Dubai World Trade Centre.

WETEX 2024 receives applications for participants and exhibitors from all over the world (Photo: AETOSWire)