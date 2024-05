In diesem neuen Video analysieren Jonathan Neuscheler (Abilitato) und Sumit Kumar (parqet) das Depot von "Jeff", einem 25-jährigen Finance Trainee. Jeff strebt ein Gehalt und ein Depot von jeweils 100.000 Euro bis zum Alter von 30 Jahren an und investiert in Qualitätsaktien und Marktführer. Der Vortrag auf der Invest 2024 behandelt auch digitale Zahlungsverkehrstrends und persönliche Anlagestrategien.