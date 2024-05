Floki, Bonk & WienerAI: Welcher Meme-Coin ist besser?

Deutliche Kursgewinne sehen wir in den letzten 24 Stunden bei Meme-Coins. Während der breite Markt nur etwas fester notiert, kennen einige Spaßwährungen kein Halten mehr. Der beste Top 100 Coin ist in den letzten 24 Stunden Floki mit einer eindrucksvollen Performance von 23 Prozent. Derweil kann BONK um rund 12 Prozent zulegen. Auf Wochensicht ist Bonk sogar mit rund 50 Prozent Kursgewinnen eine der stärksten Top 100 Kryptos. Doch auch dogwifhat, Book of Meme und Pepe pumpen kräftig. Meme-Coins zeigen relative Stärke.

Derweil kann auch WienerAI im Presale Momentum aufbauen und explodierte kürzlich über 3 Millionen US-Dollar. Welches Potenzial hat der neue KI-basierte Meme-Coin? Schließlich dürfte das Konzept hinter WAI im Jahr 2024 noch für Begeisterung sorgen.

Meme-Coins springen an: Floki und Bonk mit Kursexplosion

Rund 1 Prozent steigt in den letzten 24 Stunden nach Daten von CoinMarketCap die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen. Schauen wir uns die Marktkapitalisierung der Top Meme-Coins an, sehen wir hier relative Stärke. Denn diese Bewertung stieg in 24 Stunden um mehr als 5 Prozent, während das Volumen um 40 Prozent anzog.

Wie festgestellt, sind Floki und Bonk die größten Gewinner, obgleich sich die relative Stärke im gesamten Marktsegment beobachten lässt. Ergo mangelt es an konkreten individuellen Ursachen. Risikobereitschaft kommt zurück, die nächste Meme-Coin-Saison steht vor der Tür.

Während Floki und Bonk auch technisch neue Handelssignale generieren konnten, darf ein Blick auf die Bewertung nicht fehlen. Denn beide Meme-Coins haben mittlerweile einen Platz in der Top 50 sicher, mit einer Marktkapitalisierung von 2,6 Milliarden US-Dollar. Während diese Bewertung Stärke offenbart, könnte bei FLOKI und BONK eben auch die Downside immer größer werden, während die Fantasie für weitere 10x Renditen eher überschaubar ist.

WienerAI: Mehr Potenzial als BONK und FLOKI?

Kleinere Meme-Coins mit weniger Marktkapitalisierung haben oft eine höhere Upside als große Kryptowährungen wie Floki und Bonk. Dies liegt daran, dass ihr geringes Marktvolumen größere prozentuale Preissteigerungen ermöglicht, wenn das Interesse und die Nachfrage steigen. Zudem können innovative Projekte und Trends schneller an Popularität gewinnen und signifikante Wertzuwächse verzeichnen, bevor sie von größeren Investoren entdeckt werden. Doch warum könnte dies gerade WienerAI gelingen? Der Grund ist die Kombination zweier Megatrends - KI und Memes.

WienerAI profitiert von den starken Trends in Künstlicher Intelligenz und Meme-Coins. Das Projekt hat im Presale bereits über 3 Millionen US-Dollar gesammelt, mit weiter steigender Tendenz. Denn die Kombination der besten Narrative im laufenden Jahr weckt Fantasie.

Mehr über WienerAI erfahren

WienerAI verbindet Künstliche Intelligenz mit praktischen Anwendungen für private Krypto-Anleger. Der KI-gestützte Trading-Bot umfasst eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Investitionsmöglichkeiten identifiziert und nahtlose Token-Swaps ermöglicht. Dies erleichtert das Trading erheblich, da WienerAI alle notwendigen Informationen bereitstellt, damit Trader fundierte Entscheidungen treffen können. Das Trading soll mit WienerAI nachhaltig besser werden. Dennoch setzt das Projekt auf ein Meme-Branding, um virales Potenzial zu realisieren und die Bekanntheit schnell auszubauen.

Eine Staking-Rendite von über 300 Prozent APY im Presale steigert die Nachfrage nach WAI weiter, da Investoren bereits vor dem Handelsstart attraktive Erträge erzielen können.

Die hohe Dynamik im Presale und die bevorstehende Preiserhöhung in nur 48 Stunden machen WienerAI zu einer besonders reizvollen Option. Bereits jetzt umfasst die Community auf X (früher Twitter) rund 10.000 Follower.

