Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, baut in den USA seine Produktionskapazitäten für Medical Systems wie z. B. Inhalatoren und Autoinjektoren, signifikant aus. In zwei Ausbaustufen erweitert Gerresheimer am Standort Peachtree City im Bundesstaat Georgia, USA, die Produktionsflächen um rund 18.000 m² (194.000 sqft). Das Unternehmen investiert in den Bau und die Ausstattung der zwei neuen Gebäude insgesamt rund 166 Mio. Euro (180 Mio. USD). Gerresheimer schafft im Zuge der Erweiterung über 400 neue Arbeitsplätze ...

