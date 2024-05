Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Montag von seiner freundlichen Seite gezeigt. Anleger ließen sich von einem leicht enttäuschenden Ifo-Geschäftsklima nicht beirren. Der Handel verlief allerdings in sehr ruhigen Bahnen, womit sich die Feiertage in Großbritannien und den USA bemerkbar machten. Neben der Präsenz internationaler Anleger mangelte es auch an Impulsen, die oft aus New York kommen.Der Dax ging mit plus 0,44 Prozent auf 18 774,71 Punkte aus dem Handel. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen ...

