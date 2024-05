The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.05.2024.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.05.2024

.

ISIN Name

IE00B4TS3815 HSBC Investment Funds Lux. S.A.

IE00B5W34K94 HSBC Investment Funds Lux. S.A.

