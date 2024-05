DJ PTA-News: QLUPOD AG: Qlupod zum top "Telehealth Solutions Provider 2024" gewählt!

Veröffentlicht am 27. Mai 2024 von QluPod AG

Herisau, Schweiz QluPod AG (www.qlupod.com)

QluPod erhält die nächste Auszeichnung und wird zum "Top Telehealth Solutions Provider 2024" gewählt!

Nach dem großen Erfolg der QluPod-App auf dem Future Innovation Summit in Dubai und dem Award als beste Telemedizin App 2023 hat der Gesundheitsmonitor QluPod die nächste Auszeichnung erhalten: Das renommierte Online- und Printmagazin Healthcare Tech Outlook hat QluPod zum "Top Telehealth Solutions Provider 2024" gewählt. Als Begründung für die Auszeichnung erklärt das Fachmagazin, das vor allem in den USA, aber auch in Europa stark vertreten ist, dass zahlreiche Abonnenten die Erfolge des Schweizer Health Tech Start-ups QluPod in der Weiterentwicklung der Telemedizin anerkannt haben. Daher gab es zahlreiche Nominierungen durch die Leser, aber auch durch Branchenexperten, Führungskräfte aus der Gesundheitsbranche und durch das Redaktionsteam von Healthcare Tech Outlook.

"Der Preis unterstreicht die herausragende Positionierung von QluPod im Bereich der Telemedizin, die sich durch den Gesundheitsmonitor und die proprietäre QluPod-App rasant weiterentwickeln wird", unterstreicht Aidan Burley, Leiter Vertrieb, die Bedeutung dieser Ehrung. "Die Auszeichnung ist das Ergebnis unserer innovativen Strategie und der kontinuierlichen technologischen Entwicklung", ergänzt Aidan Burley. Diese Entwicklung zeigt sich auch in dem unermüdlichen Engagement des gesamten QluPod-Teams, die Telemedizin zu revolutionieren und auf ein neues Level zu heben.

Innovative Lösungen für die Telemedizin

Ein zentraler Bestandteil der Mission von Qlupod AG ist das Remote Monitoring, also die Fernüberwachung der Patienten. Der QluPod Gesundheitsmonitor ermöglicht die regelmäßige Messung der sechs wichtigsten Gesundheitswerte: Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Blutzucker*, Blutdruck, EKG und Körpertemperatur. Die Messung der Werte erfolgt in Echtzeit und kann direkt an den behandelnden Arzt übermittelt werden. Hier setzt auch die Revolution von QluPod an: Nicht nur die Patienten können den Gesundheitsmonitor von überall aus nutzen, sondern auch der Arzt kann die Werte in seiner Praxis, in der Klinik oder sogar in seinem Zuhause empfangen und auswerten.

Homeoffice als Mediziner? Mit der QluPod-App kann diese Vision Wirklichkeit werden. Die innovative Technik unterstützt Ärzte und Pflegepersonal dabei, die Patienten remote zu überwachen, effizient zu behandeln und bei Bedarf schnell die passenden Maßnahmen einzuleiten. Dies ermöglicht dem Arzt ein flexibles Arbeiten und spart den Patienten die Fahrt in die Arztpraxis und einen langen Aufenthalt im Wartezimmer. Diese Einsparungen sind vor allem in Zeiten eines überlasteten Gesundheitswesens von hohem Wert. Doch auch die Behandlung der Bevölkerung in abgelegenen Gebieten verbessert sich mit dem Remote Monitoring erheblich.

Strategie und Vision

"Die Auszeichnung als Top Telehealth Solutions Provider 2024 bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, die Zukunft der Telemedizin zu gestalten", betont Nikola Trajanov, Interim CEO der Qlupod AG. "Wir sind stolz darauf, mit unserer Technologie und unserer Vision einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung des Gesundheitswesens in aller Welt zu leisten und den Arztberuf wieder attraktiver zu machen. Die Work-Life-Balance der Mediziner verbessert sich. Überstunden sind kein Zwang mehr, sondern werden zu einer freiwilligen Entscheidung."

Die strategische Ausrichtung von Qlupod basiert auf den drei Säulen Innovation, Technik und Benutzerfreundlichkeit. Durch die Integrierung neuer Geräte, die kontinuierliche Weiterentwicklung des Gesundheitsmonitors und der QluPod-App stellen wir sicher, dass unsere Produkte stets den höchsten Standards entsprechen und den Bedürfnissen der Nutzer gerecht werden. Die Pro-Version der App kommt voraussichtlich im Spätsommer 2024 auf den Markt, ein sehr wichtiger Meilenstein für die Qlupod AG. Dadurch wird sich die medizinische Versorgung für die Anwender nachhaltig verbessern und die Telemedizin kann sich als fester Bestandteil des Gesundheitswesens etablieren.

Über QluPod:

Die QluPod AG ist ein Start-up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu gestalten. Mit dem QluPod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.

Für weitere Informationen über die QluPod AG und unsere Produkte besuchen Sie unsere Webseite unter www.qlupod.com ( http://www.qlupod.com/ ).

Haftungsausschluss:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der QluPod AG zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die QluPod AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der QluPod AG liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.

Aussender: QLUPOD AG Adresse: Bahnhofstrasse 23, 9100 Herisau Land: Schweiz Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +41 71 510 05 45 E-Mail: ir@qlupod.com Website: qlupod.com

ISIN(s): CH1222316429 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: Regelmaessige Kursfeststellung Schweiz

