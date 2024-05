The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.05.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.05.2024



ISIN Name

BMG375851174 GASLOG LTD CUM.RED.PREF.A

CA0370255097 ANTIBE THERAPEUTICS INC.

FR001400CF13 EUROPLASMA EO -,0002

GB00BZ6VT592 ACCROL GROUP HLDGS -,001

SE0011721356 RAYTELLIGENCE AB

US8293926049 SINTX TECHS INC. DL-,01

