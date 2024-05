Bitcoin Kurs Prognose: Kommt jetzt ein neues ATH?

Der Bitcoin steigt und steigt nach der deutlichen Korrekturphase im vergangenen Monat. Viele fragen sich an dieser Stelle sicherlich, weshalb genau jetzt ein solch fulminanter Anstieg stattfindet und noch dazu, ob sich derzeit ein Investment in den Bitcoin als lohnend herausstellen könnte und bald ein neues ATH auf sich warten lässt. Gründe für den starken Anstieg gibt es tatsächlich einige, die wichtigsten davon finden sich in diesem Beitrag.

12 Prozent Rendite innerhalb von 3 Wochen

Innerhalb der vergangenen drei Wochen hat sich das Blatt vollständig gewendet, denn der Bitcoin hat sich um rund 12 Prozent verteuert, wodurch gleichzeitig die Marke von 1,4 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung gefallen ist. Nach einer deutlichen Korrekturbewegung, die bis zum 05. Mai anhielt, scheint die verlustreiche Phase nun vollständig überwunden zu sein. Auf der anderen Seite haben ebenso eine Vielzahl anderer Kryptowährungen ebenfalls starke Kursrenditen erzielt, allen voran Ethereum. Doch welches Bild über die Lage lassen die wichtigsten Indikatoren verlauten?

Die wichtigsten Indikatoren im Überblick

Einer der wichtigsten und zugleich am häufigsten genutzten Indikatoren ist der Relative Strength Indikator, der eine Aussage darüber treffen kann, ob ein Markt als über- oder unterkauft einzustufen ist. Auf der Basis von einer Stunde signalisiert der RSI mit einem Wert von 71 einen leicht überkauften Markt, aufgrund der starken Aufwärtsbewegung in den letzten Stunden, in der der Bitcoin um rund 2.000 US-Dollar zulegen konnte. Auch die Zeiteinheit von einem Tag deutet auf einen leicht überkauften Markt hin, mit einem Wert von 60. Von einem stark überkauften Markt kann jedoch nicht gesprochen werden.

Auf der anderen Seite ist im Stundenchart des Bitcoins ein Ausbruch über das obere Band der Bollinger Bands festzustellen. Von einem Signal für eine Trendumkehr kann jedoch nicht ausgegangen werden, denn im Tageschart notiert der Kurs noch mit deutlichem Abstand zum oberen Band der Bollinger Bänder. Darüber hinaus ist mittlerweile die psychologisch wichtige Marke von 70.000 US-Dollar durchbrochen, welche gleichzeitig als starke Supportzone gilt. Viel wichtiger als die technische Analyse und die Signale der Indikatoren sind jedoch die äußerlichen Einflüsse, die maßgeblich entscheiden, welche Richtung der Bitcoin in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten einschlägt und ob bald sogar ein neues ATH fällt.

Die Gründe für den massiven Kursanstieg

In erster Linie ist es der Ethereum-Spot-ETF, der in den letzten Tagen für ordentlich Aufwind am Kryptomarkt gesorgt hat. Nachdem lange darüber spekuliert wurde, hat die SEC am vergangenen Donnerstag den Weg zur Auflage des Ethereum-Spot-ETF schlussendlich freigemacht, durch die Genehmigung des Handels an der Techbörse NASDAQ und der New York Stock Exchange. Es fehlen zwar noch die Genehmigungen der Anträge der großen Vermögensverwalter durch die SEC, damit der Handel auch final stattfinden kann, dies gilt jedoch nur noch als eine Frage der Zeit. An dieser Stelle gilt es anzufügen, dass die Zulassung des ETH-Spot-ETFs als richtungsweisende Entscheidung gilt und in der Zukunft weitere Spot-ETFs anderer Kryptowährungen genehmigt werden könnten.

Neben dem Ethereum-Spot-ETF ist es die gesunkene Inflationsrate, die zuletzt deutlich für Optimismus gesorgt hat. Herrschen am Markt hohe Zinsen, dann distanzieren sich eine Vielzahl von Investoren und Anleger von Kryptowährungen und weichen stattdessen auf risikoarme Anlageklassen wie Anleihen aus. Diese Phase ändert sich allerdings zunehmend, denn der Inflationsdruck nimmt ab und gleichzeitig stehen erste Zinssenkungen im Raum. Für Kryptowährungen und insbesondere den Bitcoin bedeutet das einen Zufluss von weiteren Geldern und damit einen weiteren Aufwärtsdruck. Doch wie viel Potenzial steckt noch im Bitcoin und lohnt sich derzeit ein Einstieg?

Jetzt in Bitcoin investieren oder Finger weg?

Die Chancen stehen derzeit sehr gut, dass die Aufwärtsbewegung auch in den kommenden Tagen und Wochen anhalten könnte. Auch ein neues Allzeithoch gilt als sehr realistisch, möchte man der Meinung von diversen Analysten und Experten Glauben schenken. Für eine realistische Prognose eignet sich ein Blick auf den letzten Bullen-Zyklus, vor rund drei Jahren. In diesem Zuge stieg der Bitcoin weit über das damalige Allzeithoch hinaus an, sprich von rund 20.000 US-Dollar auf 68.789 US-Dollar. Bezieht man diesen Anstieg auf die aktuelle Situation, dann könnte der Bitcoin bis auf einen Preis von 236.000 US-Dollar ansteigen. Ein Investment zum aktuellen Zeitpunkt könnte sich mit dieser Aussicht als sehr lohnend darstellen.

