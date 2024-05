Die Digital Cooperation Organization (DCO), eine globale multilaterale Organisation, die sich dafür einsetzt, digitalen Wohlstand für alle zu ermöglichen, indem sie das nachhaltige und integrative Wachstum der digitalen Wirtschaft beschleunigt, gab den Start des EconomiX Magazins bekannt, einer Publikation, die Einblicke von internationalen Vordenkern der digitalen Wirtschaft bietet, wie Nationen und Organisationen die Chancen der digitalen Wirtschaft nutzen können, um die digitale Transformation weltweit voranzutreiben. Durch die Zusammenführung von Erkenntnissen verschiedener Stakeholder aus dem öffentlichen und privaten Sektor, aus der Wissenschaft und von internationalen Organisationen aus den DCO-Mitgliedstaaten und anderen Ländern bietet EconomiX einen ganzheitlichen Blick auf die digitale Wirtschaft aus verschiedenen Perspektiven.

1st Issue of the "EconomiX by the DCO" magazine (Graphic: AETOSWire)