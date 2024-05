Emittent / Herausgeber: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch / Schlagwort(e): Firmenübernahme

ABN AMRO baut mit Übernahme von Hauck Aufhäuser Lampe Geschäft in Deutschland aus

Die ABN AMRO Bank N.V. hat mit der Fosun International Group eine Vereinbarung zum Kauf von Hauck Aufhäuser Lampe (HAL) geschlossen

Niederländische Großbank baut damit ihr Deutschland-Geschäft im Wealth Management, Asset Management sowie Corporate Banking erheblich aus - Deutschland wird zweitgrößter Markt für ABN AMRO

Gemeinsam mit HAL stärkt die Bethmann Bank ihre Position als drittgrößter Anbieter von Wealth Management für vermögende Kunden im deutschen Markt mit insgesamt rund 70 Mrd. Euro an Assets under Management

Kombination beider Institute schafft größere Plattform mit erweitertem Leistungsangebot; ideale Ergänzung durch Asset Servicing Geschäft von HAL

Weichenstellung für weiteres Wachstum verbunden mit der Ambition, eine führende Mittelstandsbank für Familienunternehmen zu werden

ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO") hat heute bekanntgegeben, dass sie eine Vereinbarung mit der Fosun International Group ("Fosun") zum Kauf der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (HAL), einer führenden deutschen Privatbank, geschlossen hat. Mit dem Kauf der traditionsreichen HAL setzt die niederländische Bank ihre Nordwest-Europa-Strategie und insbesondere ihr Wachstum im deutschen Markt konsequent fort. Mit der Akquisition wird Deutschland zum zweitgrößten Markt der niederländischen Bankengruppe.



"ABN AMRO ist eine führende Bank in Nordwest-Europa. Die Übernahme von Hauck Aufhäuser Lampe in dem für uns zentralen deutschen Markt fördert unsere Wachstumsambitionen und demonstriert unser langfristiges Interesse, unsere Marktposition in dieser wichtigen Region strategisch auszubauen", sagt Robert Swaak, CEO der ABN AMRO Bank N.V.



Die Kombination des deutschen Geschäfts von HAL mit der Bethmann Bank, dem Wealth Management Geschäft von ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch ("ABN AMRO Deutschland"), wird ein neues Schwergewicht im deutschen Markt schaffen, dem größten Private-Banking-Markt in Europa. Die kombinierte Einheit wird im Wealth Management als klare Nummer 3 in Deutschland über ein verwaltetes Vermögen (Assets under Management) von insgesamt rund 70 Mrd. Euro verfügen. Die Bethmann Bank kam 2023 auf rund 44 Mrd. Euro.



Gleichzeitig wird die ABN AMRO durch den Kauf von HAL zu einem der führenden Anbieter von Bankdienstleistungen in Deutschland für Familienunternehmen und den deutschen Mittelstand. Auch die Leistungen für institutionelle Kunden werden erweitert, insbesondere durch den Geschäftsbereich Asset Servicing von Hauck Aufhäuser Lampe, der durch die Verwahrung von Financial Assets, Real Assets und Digital Assets institutionellen Investoren Dienstleistungen rund um die Administration von Investmentprodukten bietet.



"Kunden beider Banken haben künftig ein breiteres Angebot an Leistungen, das die Bedürfnisse und Ansprüche von vermögenden Privatpersonen und Familien sowie institutionellen Investoren, Unternehmern und ihren Unternehmen optimal abdeckt, denn die Leistungsspektren der ABN AMRO Deutschland und Hauck Aufhäuser Lampe ergänzen sich sehr gut," sagt Hans Hanegraaf, CEO Bethmann Bank und Sprecher der Geschäftsleitung ABN AMRO Deutschland.



"Beide Institute verfolgen bereits einen ‚Entrepreneur & Enterprise'-Ansatz und passen daher auch kulturell hervorragend zueinander. Darüber hinaus haben die Bethmann Bank und ABN AMRO in der Vergangenheit bewiesen, dass sie Zukäufe im Wealth Management erfolgreich integrieren und zu gemeinsamem Erfolg führen können. Gemeinsam mit Hauck Aufhäuser Lampe sind wir eindeutig weiter auf Wachstumskurs und haben den Anspruch, die Zukunft des Bankings in Deutschland zu gestalten," so Hanegraaf weiter.



Für Mitarbeitende beider Häuser eröffnet die Akquisition damit vielfältige Chancen. Beide Banken bieten die professionelle und dennoch familiäre Atmosphäre einer deutschen Privatbank, kombiniert mit dem internationalen Netzwerk von ABN AMRO.



"Ich möchte unseren engagierten Teams meinen Dank aussprechen, die mit ihrem großen Einsatz die fantastische Entwicklung der Bank in den vergangenen 10 Jahren maßgeblich ermöglicht haben. Der geplante Zusammenschluss mit ABN AMRO Deutschland wird diese Marktposition weiter stärken und als kombinierte Bank mehr Wachstumschancen durch ein noch breiteres Produkt- und Dienstleistungsangebot für unsere Kunden eröffnen", kommentiert Michael Bentlage, Vorsitzender des Vorstands der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG.



Die Kombination von HAL mit der Bethmann Bank wird die Privatbanktraditionen vieler namhafter Häuser unter einem Dach vereinen: HAL ist aus der Fusion der Bankhäuser Hauck, Aufhäuser und Lampe entstanden. Die Bethmann Bank selbst ist aus dem Zusammenschluss von Delbrück, Bethmann und Maffei hervorgegangen. Sie hat zudem die deutschen Geschäfte der LGT und der Credit Suisse übernommen und in den vergangenen Jahren erfolgreich in die Bank integriert.



HAL, deren Geschichte bis ins Jahr 1796 zurückreicht, fokussiert sich auf anspruchsvolle Beratungsleistungen, verwaltet das Vermögen von Privat- und Firmenkunden, bietet Vermögensverwaltung für institutionelle Anleger sowie umfassende Fondsdienstleistungen in ausgewählten Ländern an. Darüber hinaus ist HAL mit Research sowie Sales & Trading-Aktivitäten für Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie mit IPO- und Kapitaldienstleistungen für diese Kunden aktiv. Unter dem Namen Zeedin bietet HAL auch eine digitale Vermögensverwaltung an, die den Zugang zu jungen Kundengruppen im Einstiegssegment der Vermögensberatung vergrößert.



Nicht einbezogen in den Erwerb sind die luxemburgischen und irischen Tochtergesellschaften des Asset Servicing: Hauck & Aufhäuser Fund Services sowie deren Tochtergesellschaften Hauck & Aufhäuser Administration Services und HAL Fund Services Ireland. Fosun bleibt Eigentümer der Gesellschaften, die sich sehr gut in ihren Asset-Light-Modellansatz einfügen und klare Synergien mit ihren Aktivitäten im Versicherungssektor in Europa besitzen. Fosun verfolgt das Ziel, den Bereich rund um die Funktionen von Alternative Investment Fund Management/Management Companies (AIFM/ManCo) sowie Fondsadministration weiterzuentwickeln und künftig damit auch international zu wachsen. Dabei soll der Fokus auch weiterhin auf einem - künftig gesellschaftsübergreifenden - One-Stop-Shop-Modell inkl. Verwahrstelle liegen. Dazu wurde eine Kooperationsvereinbarung mit ABN AMRO getroffen.





Finanzielle Details der Transaktion



ABN AMRO und die derzeitigen Aktionäre haben sich auf den Verkauf von 100 % der ausstehenden Aktien von HAL für einen vorläufigen Kaufpreis von 672 Mio. Euro geeinigt. Die Gesamtauswirkung der Übernahme auf die CET1-Quote von ABN AMRO beträgt etwa 45 Basispunkte auf der Grundlage der Ergebnisse von Q1 2024 und nach Ausgliederung des Fondsverwaltungsgeschäfts.



HAL verwaltet rund 26 Mrd. Euro an Vermögenswerten (Stand: 2023). Im Jahr 2023 erreichte die Bank einen Nettogewinn von 83 Mio. Euro bei einer Kernkapitalquote von 19 % zum Jahresende 2023.



ABN AMRO erwartet nach einem Zeitraum von drei Jahren Kosten- und Ertragssynergien vor Steuern in Höhe von rund 60 Mio. Euro, nach Abzug von Einmal- und Integrationskosten.



Der Abschluss der Transaktion ist vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden im ersten Quartal 2025 geplant. Bis dahin agieren die ABN AMRO Deutschland und Hauck Aufhäuser Lampe rechtlich und operativ weiterhin eigenständig.







Über ABN AMRO

ABN AMRO ist eine niederländische Bank für Kunden im Retail-, Corporate- und Private Banking mit Schwerpunkt in Nordwesteuropa. Wir bieten unseren Kunden umfassende - auch digitale - Produkte und Dienstleistungen sowie fundiertes Finanz-Know-how und Spezialwissen in zahlreichen Industriesektoren. Mit Hauptsitz in Amsterdam betreut ABN AMRO rund 5 Millionen Retail-Kunden und beschäftigt rund 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. In Deutschland ist die Bank über die ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch präsent und bietet umfangreiche Leistungen im Wealth Management (über die Marke Bethmann Bank) und im Corporate Banking an. Die ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch verfügt neben dem Hauptsitz in Frankfurt am Main über 12 weitere Standorte in wichtigen Wirtschaftszentren Deutschlands und beschäftigt rund 730 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (FTE). Überdies ist ABN AMRO über die Asset Based Finance N.V. Niederlassung Deutschland mit Sitz in Köln in den Bereichen Leasing, Factoring und Lagerfinanzierung präsent.

Mehr unter www.abnamro.com , www.bethmannbank.de und www.abnamrocomfin.com/deu/de-de/



