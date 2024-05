Ripple (XRP) Kursanalyse: Kommt nun endlich die lang ersehnte Rallye?

Die Kryptowährung XRP steht seit Monaten im Fokus der Anleger, die gespannt auf eine nachhaltige Rallye warten. Trotz zahlreicher Versuche, den Kurs in die Höhe zu treiben, blieben die Erfolge bisher aus. Während andere Kryptowährungen beeindruckende Gewinne verzeichneten, stagniert XRP und kämpft mit anhaltendem Verkaufsdruck und rechtlichen Unsicherheiten. Doch es gibt Anzeichen dafür, dass sich das Blatt bald wenden könnte. In dieser Kursanalyse beleuchten wir die aktuellen Entwicklungen und die potenziellen Katalysatoren, die eine lang ersehnte Rallye bei Ripple auslösen könnten.

XRP könnte kurz vor dem Beginn einer Rallye stehen

In den Diskussionen um die Entwicklung von Bitcoin und Altcoins wird XRP derzeit oft übersehen. Das Anlegerinteresse für den Coin ist auf einem Tiefststand, was angesichts der jüngsten Kursentwicklung nicht überraschend ist. Während Coins wie Solana ihren Wert seit den Tiefständen des Bärenmarkts um das Fünf- oder sogar Zehnfache steigern konnten, liegt der Wert von XRP derzeit nur geringfügig über den Tiefstständen von 2023. Obwohl seit Anfang 2023 ein leichter Aufwärtstrend zu verzeichnen ist, bei dem kontinuierlich höhere Tiefs gesetzt wurden, blieb die Amplitude dieses Trends weit hinter den Erwartungen der frühen XRP-Investoren zurück.

Der Tiefststand des XRP-Kurses lag Anfang 2023 bei etwa 0,35 Dollar. Der aktuelle Wert von XRP liegt bei rund 0,53 Dollar, also nicht einmal doppelt so hoch. Besonders enttäuschend ist dabei nicht etwa, dass es keine Versuche der Bullen gibt, Rallyes zu initiieren, sondern dass die Gewinne nicht gehalten werden können. Im Juli 2023 beispielsweise stieg der Kurs aufgrund positiver Nachrichten über den Gerichtsprozess zwischen Ripple und der SEC von 0,47 Dollar auf über 0,90 Dollar. Doch diese Gewinne konnten nicht gehalten werden und bereits einen Monat später fiel XRP wieder auf unter 0,50 Dollar zurück. Ähnliche Entwicklungen wiederholten sich seitdem zweimal, wobei der Kurs auf 0,75 Dollar stieg und dann wieder auf den Support bei 0,50 Dollar zurückfiel.

Auf kürzerer Zeitskala betrachtet, gibt es für XRP-Anleger jedoch möglicherweise Grund zur Hoffnung. Nachdem XRP am 12. April 2024 seine letzte große Korrektur erlebte und von über 0,60 Dollar auf zwischenzeitlich 0,42 Dollar fiel, beginnt der Kurs sich wieder zu erholen. Das Besondere an dieser Entwicklung ist, dass XRP im Rahmen dieser Erholung kontinuierlich höhere Tiefs verzeichnet. Obwohl er bisher immer wieder von der Widerstandsmarke bei 0,55 Dollar abgewiesen wurde, deutet das Kursmuster auf eine mögliche bullische Entwicklung hin. In der Chartanalyse wird dieses Muster als aufsteigendes Dreieck beschrieben und signalisiert in der Regel eine bevorstehende positive Kursentwicklung, sobald der Kurs die obere Widerstandsgrenze durchbricht - in diesem Fall die Marke von 0,55 Dollar.

Quelle: TradingView

Betrachtet man den aktuellen Kursverlauf, zeigt sich, dass die höheren Tiefs, die XRP kontinuierlich setzt, spätestens Anfang Juni die Widerstandsmarke von 0,55 Dollar erreichen sollten. Spätestens dann könnte ein bullischer Ausbruch zu erwarten sein, sofern XRP diesem Chartmuster bis zum Ende folgt und nicht vorher darunter ausbricht, indem es ein tieferes Tief setzt. Sollte XRP der Ausbruch über die 0,55 Dollar-Marke gelingen, wäre mit einem raschen Anstieg in Richtung 0,60 Dollar zu rechnen. Falls auch dieser Widerstand überwunden werden kann, könnte die Rallye schnell in Richtung 0,70 Dollar weitergehen.

Aktuell hat XRP jedoch eine schwächere Marktposition inne. Die Marktkapitalisierung liegt unter 30 Milliarden Dollar und XRP ist nur noch die siebtstärkste Kryptowährung am Markt. Dies ist zwar nach wie vor eine dominante Position, stellt jedoch einen großen Abstieg dar im Vergleich zu den früheren Platzierungen als dritt- oder zweitstärkste Kryptowährung. Das Handelsvolumen von lediglich 800 Millionen Dollar in den letzten 24 Stunden bestätigt das Desinteresse der meisten Anleger für diesen Krypto-Dinosaurier.

Könnte sich ein Investment in XRP 2024 noch lohnen?

Trotz der enttäuschenden Kursentwicklung von XRP im bisherigen Bull Run gibt es mehrere Gründe, warum ein Investment in XRP im Jahr 2024 lohnenswert sein könnte. Erstens bietet die bisher schwache Performance von XRP möglicherweise eine attraktive Einstiegsmöglichkeit zu aktuellen Marktpreisen. Während andere Coins wie Solana, Ethereum und Bitcoin ihren Wert seit den Tiefständen des Bärenmarkts bereits vervielfacht haben, hat XRP noch nicht das gleiche Wachstum verzeichnet. Sollte XRP endlich aus seiner Akkumulationsphase ausbrechen und eine Rallye wie Solana einleiten, könnten Anleger von signifikanten Kursgewinnen profitieren.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der noch nicht abgeschlossene Gerichtsprozess zwischen Ripple, dem Unternehmen hinter XRP, und der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC. Sollten sich hier positive Entwicklungen für XRP ergeben, könnte dies den Kurs erheblich steigern. Der Ausgang dieses Prozesses hat das Potenzial, die regulatorische Unsicherheit zu beseitigen und das Vertrauen der Anleger zu stärken.

BÄÄÄÄÄM! Ripple CEO Brad Garlinghouse would welcome an XRP ETF! Many analysts and the billion-dollar bank Standard Chartered predict that an XRP and SOL ETF are about to come in 2025! pic.twitter.com/iI0uXCqWSp - Collin Brown (@CollinBrownXRP) May 27, 2024

Zusätzlich könnte die mögliche Einführung von XRP-Spot-ETFs im weiteren Jahresverlauf 2024 als Katalysator für eine Kursrallye dienen. Die jüngste Genehmigung von Ethereum-Spot-ETFs durch die SEC macht die Zulassung von ETFs für andere Altcoins wie XRP wahrscheinlicher. Nachdem die SEC Ethereum als ein Asset eingestuft hat, auf dem ein Spot-ETF aufgebaut werden kann, gibt es nur noch wenige Argumente, die dies für andere Altcoins wie XRP verwehren würden. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass große Unternehmen wie BlackRock und Fidelity zumindest versuchen werden, einen solchen ETF auf den Markt zu bringen. Eine Genehmigung eines XRP-ETFs würde frisches, institutionelles Kapital anziehen und möglicherweise Milliardeninvestitionen in XRP fließen lassen.

Dennoch muss man beachten, dass XRP ein bereits etablierter Coin ist, der in einem sich ständig verändernden Markt mit immer neuen Innovationen erhebliche Konkurrenz durch andere Coins hat. Dies verringert den Marktanteil, den XRP ohne weiteres sichern kann, und auch die Investitionen, die in den Coin fließen, selbst wenn es positive regulatorische Entwicklungen gibt. Schließlich würde im Falle eines XRP-ETFs wahrscheinlich auch ein Solana-ETF oder ein Cardano-ETF an den Start gehen, was die positiven Implikationen für XRP relativieren könnte.

Viele Anleger interessieren sich heute eher für kleinere, jüngere Coins, die ein größeres Aufwärtspotenzial versprechen als XRP. Coins wie TUK haben eine viel geringere Marktkapitalisierung, weshalb schon geringere Kapitalzuflüsse ausreichen, um eine große Rallye und damit auch hohe Renditen für frühe Anleger zu ermöglichen.

TUK - eine Investitionsalternative zu XRP mit mehr Aufwärtspotenzial?

Beim TUK-Coin handelt es sich im Gegensatz zu XRP um eine frische und junge Kryptowährung, die tatsächlich noch nicht einmal ihr erstes Börsenlisting hatte. Anlegern wird jedoch aktuell die Möglichkeit geboten, vor der offiziellen Markteinführung im Rahmen eines sogenannten PreSales zu investieren. Der TUK-Coin ist die Kryptowährung des neuen Krypto-Startups eTukTuk, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Verkehrssektor in Entwicklungsländern zu revolutionieren. eTukTuk plant, konventionelle TukTuks mit umweltfreundlichen elektronischen TukTuks zu ersetzen, die mit solarbetriebener Ladeinfrastruktur betrieben werden sollen. Diese Innovation könnte sowohl die Verkehrssituation als auch die Luftqualität in Metropolregionen von Entwicklungsländern wie Sri Lanka und Indien erheblich verbessern.

Quelle: eTukTuk.io

Das Projekt von eTukTuk umfasst nicht nur die Einführung der elektrischen Fahrzeuge, sondern auch den Aufbau einer unterstützenden Infrastruktur, die auf erneuerbare Energien setzt. Zusätzlich sollen Blockchain-Technologien und künstliche Intelligenz verwendet werden, um die Abläufe im Unternehmen effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Die umfassende Strategie zielt darauf ab, nachhaltige Lösungen für die Verkehrsprobleme in Entwicklungsländern zu bieten und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Anleger, die jetzt in TUK investieren, könnten in Zukunft von potenziellen Kurssteigerungen der Kryptowährung profitieren und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Umwelt unterstützen.

Ein weiterer Anreiz für Anleger, in den TUK-Coin zu investieren, ist die Möglichkeit, passives Einkommen durch das Staking ihrer Coins zu verdienen. Aktuell wird eine jährliche Rendite von beeindruckenden 83 Prozent geboten. Der PreSale des TUK-Coins war bisher ein voller Erfolg, mit bereits über 3,3 Millionen Dollar an Investitionen. Interessierte Investoren haben noch die Möglichkeit, TUK für 0,032 Dollar pro Coin zu erwerben, bevor der PreSale-Preis in drei Tagen steigen wird. Diese frühe Investitionsmöglichkeit könnte sich als sehr lukrativ erweisen, insbesondere angesichts der innovativen und nachhaltigen Ziele des eTukTuk-Projekts. Daher könnte es für Anleger sinnvoller sein, in den aufstrebenden TUK-Coin zu investieren, anstatt in den etablierten, aber derzeit stagnierenden XRP.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.