Gut geplant in den Tag. Mit dem w:o-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 10:00 Uhr, Deutschland: SMA Solar, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: Hauptversammlung Fraport AG, Frankfurt/M. 10:00 Uhr, Österreich: OMV, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Norwegen: Yara, Hauptversammlung 10:30 Uhr, Belgien: Solvay, Hauptversammlung 11:00 Uhr, Deutschland: TAG Immobilien, Hauptversammlung 11:00 Uhr, Italien: Pirelli, Hauptversammlung 15:00 Uhr, USA: Merck & Co, Hauptversammlung 19:30 Uhr, USA: Bristol Myers Squibb, Hauptversammlung