Krypto News: Pepe & Floki weiter bullisch, Dogeverse vor 10x Rallye im Juni?

In den letzten 24 Stunden kommt erneut Momentum bei Meme-Coins auf. Viele Meme-Coins gehören zu den stärksten Kryptowährungen. Das unterhaltsame Marktsegment steigt deutlich stärker als der Gesamtmarkt. Während die Ausgangslage für Kryptowährungen im Allgemeinen konstruktiv scheint, gilt dies für Meme-Coins im besonderen Maße. Pepe und Floki tendieren hier weiterhin bullisch und sind die besten Top 100 Kryptowährungen.

Derweil endet der Presale von Dogeverse nach einem Fundraising von deutlich über 15 Millionen US-Dollar in nur sechs Tagen. Hier haben Anleger die letzte Chance, sich ein Engagement vor der möglichen Kursexplosion im Juni aufzubauen.

Pepe & Floki explodieren: Was ist passiert?

Der beste Top 100 Coin in den letzten sieben Tagen ist wieder einmal der Pepe Coin. Das Momentum beim grünen Frosch-Coin ist eindrucksvoll. PEPE steigt in sieben Tagen noch einmal um 50 Prozent und weist damit mittlerweile eine Bewertung von 6,7 Milliarden US-Dollar auf. Damit beläuft sich die Year-to-Date-Performance auf über 1100 Prozent. Der Pepe Coin hat einen festen Platz in der Top 20 - wer hätte das gedacht?

Ähnlich bullisch sieht es bei Floki aus. FLOKI pumpt in die Top 50, steigt in der letzten Woche um mehr als 40 Prozent und kann auf Jahressicht über 680 Prozent zulegen. Meme-Coins sind gekommen, um zu bleiben - die neue Meme-Coin-Saison steht augenscheinlich vor der Tür. Für risikoaffine Anleger kann sich auch ein Blick auf kleinere Projekte lohnen, da diese eine günstigere Bewertung aufweisen. Naturgemäß sind bei mehreren Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung weitere Vervielfachungen bei PEPE oder FLOKI schwieriger.

Dogeverse vor Kursexplosion im Monat Juni?

Der innovative Meme-Coin Dogeverse steht also kurz vor dem Ende seines Vorverkaufs und hat bereits über 15 Millionen US-Dollar eingesammelt. Diese Summe zeigt, dass Dogeverse aus der Masse der Meme-Coins hervorsticht. Denn weniger Projekte können im Vorverkauf derartige Summen einnehmen. Anleger müssen also schnell handeln, wenn sie noch zum fixen Preis einsteigen wollen. Dogeverse ist nach eigener Aussage der erste Multichain-Meme-Coin im Doge-Universum und nutzt Netzwerke wie Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche und Base.

Dogeverse verbindet mit einem umfassenden Konzept Community-Engagement, Belohnungen und kreative Unterhaltung. Der DOGEVERSE-Token ermöglicht es Nutzern, durch Staking auf Ethereum passive Einnahmen zu erzielen. Aktuell liegt die Rendite hier bei 48 Prozent APY. Die starke Unterstützung auf X und YouTube zeigt das immense Interesse und die wachsende Anhängerschaft dieses Projekts.

Letzte Chance im Dogeverse Presale

Für den Erfolg eines Meme-Coins ist der anfängliche Hype entscheidend, Dogeverse hat diesen bereits erfolgreich aufgebaut. Influencer erwähnen den Coin zunehmend, was die Bekanntheit und das Vertrauen weiter steigert und mehr Investoren anzieht. Eine engagierte Community kann den Wert eines Meme-Coins erheblich steigern.

Zugleich soll der Meme-Coin auch langfristig ein Erfolg sein. Denn Dogeverse verfolgt eine ambitionierte Roadmap, die langfristige Ziele und Engagement für nachhaltigen Erfolg zeigt. Vom Launch der Website bis zur Erstellung des Smart Contracts - jeder Schritt zeigt das ernsthafte Bestreben des Teams, ein dauerhaft erfolgreiches Projekt zu sein.

Der Presale endet in wenigen Tagen. Jetzt ist die letzte Chance, DOGEVERSE zum fixen Preis zu erwerben. Die Verfügbarkeit auf mehreren Chains macht Dogeverse zu einem spannenden Projekt für Juni 2024. Denn Multichain könnte genau die Nische sein, die der Meme-Coin benötigt, um viral zu gehen und sich parabolisch zu entwickeln.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.