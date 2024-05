Die Anlage in Aktien verspricht langfristig hohe und attraktive Renditen, doch die Realität ist: Viele Investoren erwirtschaften nur geringe Renditen oder sogar Verluste. Doch wie schlimm ist diese Situation wirklich? Und woran liegt es, dass der durchschnittliche Anleger an der Börse zu den Verlierern zählt? Eigentlich erscheint es auf den ersten Blick so einfach, an der Börse Geld zu verdienen. Einfach Aktien kaufen und langfristig halten führt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...