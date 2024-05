FREMONT, Kalifornien, USA (ots) -Foxit (https://www.foxit.com/de/), ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Lösungen, freut sich, die strategische Partnerschaft mit Straker Translations und die Integration deren KI-gestützter Sprachübersetzungstechnologie in das Foxit-Ökosystem bekanntzugeben. Durch die Kollaboration werden präzise On-Demand-Übersetzungsfunktionen in Foxits eSignatur-Dienste eingebunden, mit denen User*innen Dokumente nahtlos in mehrere Sprachen übersetzen und unterschreiben können.Insbesondere User*innen aus Branchen, in denen Präzision und Zugänglichkeit bei der Dokumentation eine unerlässliche Rolle spielen, wie dem Finanzwesen, Rechtswesen, Versicherungswesen, Steuerwesen, Gesundheitswesen und der Biotechnologie, profitieren von der Integration von Straker in Foxits eSignatur-Lösung (https://www.foxit.com/de/esign-pdf/). Durch die Partnerschaft haben Foxits Kund*innen Zugang zu den neuesten technologischen Fortschritten und sind somit in der Lage, neue Herausforderungen zu meistern und den Markttrends voraus zu sein."Wir freuen uns, unser Partner-Ökosystem durch die Kollaboration mit Straker.ai zu erweitern und damit unser Engagement für unsere Kund*innen aus Bereichen wie Recht, Finanzen, Steuern, Buchhaltung und Versicherungen zu stärken", sagt Susana De Abrew, Chief Strategy Officer bei Foxit. "Durch die Integration der hochmodernen KI-Übersetzungstechnologie von Straker in unser Angebot bieten wir innovative, maßgeschneiderte Lösungen, die Arbeitsabläufe optimieren, die Entscheidungsfindung verbessern und die betriebliche Effizienz erheblich steigern. Wir sind weiterhin bestrebt, unseren Kund*innen einen beispiellosen Mehrwert zu bieten, indem wir ihnen zukunftsweisende Tools bereitstellen, mit denen sie in ihren jeweiligen Bereichen Erfolge erzielen können."Die Integration ermöglicht Foxits vielfältiger internationaler Benutzer*innenbasis, mit juristischen Dokumenten in ihrer Muttersprache zu arbeiten. Dies trägt erheblich dazu bei, das Verständnis und die Einhaltung von Vorschriften zu verbessern und vereinfacht gleichzeitig den Unterzeichnungsprozess für Dokumente, die Sprachbarrieren überwinden müssen. Die Einbindung der Übersetzungstechnologie von Straker optimiert nicht nur den Arbeitsablauf, sondern fördert auch die Einhaltung rechtlicher Vorschriften und verringert das Risiko von Missverständnissen bei globalen Transaktionen. Foxit und Straker sind bestrebt, sichere, effiziente und benutzerfreundliche digitale Lösungen anzubieten, welche die dynamischen Anforderungen moderner Unternehmen weltweit unterstützen."Foxit kann auf eine lange Innovationsgeschichte zurückblicken, insbesondere im Bereich des digitalen Wissensmanagements", sagt David Sowerby, Chief Revenue Officer bei Straker. "Da die KI-gestützte Übersetzung zunehmend in Arbeitsabläufe integriert wird, ist die Partnerschaft zur Unterstützung mehrsprachiger Anwendungsfälle bei Foxit-Kund*innen eine große Chance für beide Unternehmen. Wir freuen uns, eng mit Foxit zusammenzuarbeiten, da KI den Zugang zur Inhaltsübersetzung kontinuierlich verbessert."Mehr über die eSignatur-Dienste von Foxit erfahren Sie unter: https://www.foxit.com/de/esign-pdf/Über FoxitFoxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und Dienstleistungen, der sichere, benutzerfreundliche, hochwertige und kosteneffiziente Softwareprodukte anbietet. Dadurch werden Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation unterstützt und die Verwaltung von PDF-Dokumenten vereinfacht. Foxits vielfältige Produktlinie, darunter Foxit PDF Editor, Foxit eSign, Foxit for Salesforce und Foxit Pay, genießt weltweite Anerkennung und hat Millionen User*innen weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.foxit.com/de/.Über Straker.aiStraker ist ein führender Anbieter von fortschrittlichen Übersetzungsdienstleistungen, der modernste KI-Technologie einsetzt, um schnelle, präzise und skalierbare Lösungen für mehrere Sprachen anzubieten. Das umfassende Angebot von Straker, einschließlich automatisierter Übersetzungstools und professioneller Sprachdienstleistungen, hat dem Unternehmen weitreichende Anerkennung und einen breiten Kund*innenstamm auf der ganzen Welt eingebracht. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.straker.ai.Pressekontakt:Helena EngelbertP.E.R. Agency GmbH+49 20 6098 05-616helena.engelbert@per-agency.comOriginal-Content von: Foxit Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143182/5788430