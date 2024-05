EQS-News: Cidron Ray B.V. / Schlagwort(e): Börsengang

Sunrise Medical plant Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse Sunrise Medical, ein weltweit führender Anbieter von Mobilitätshilfen, strebt vorbehaltlich entsprechender Marktbedingungen im Sommer 2024 eine Börsennotierung im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an

Angebot soll eine Privatplatzierung von neu ausgegebenen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie einer Sekundärkomponente eines bestehenden, von Nordic Capital CV1 Limited kontrollierten Aktionärs umfassen

Sunrise Medical ist ein führendes Unternehmen im Markt für komplexe Rehabilitation mit einem umfassenden Portfolio von Produkten und Leistungen im Bereich der komplexen und der Standard-Rehabilitation sowie einer starken globalen Präsenz

Starkes Engagement für die Endnutzer mit der klaren Vision, das alltägliche Leben von Menschen mit eingeschränkter Mobilität durch eine führende Rolle bei der Entwicklung, dem Design, der Herstellung und dem Vertrieb von innovativen, hochwertigen Produkten und Dienstleistungen zu verbessern

Das Unternehmen sieht attraktives Wachstumspotenzial im großen, wachsenden und resilienten Rehabilitationsmarkt, der durch starke Trends geprägt ist

Sunrise Medical erzielte in den ersten neun Monaten 2023/24 ein starkes Finanzergebnis mit einem Umsatz von rund 516 Millionen Euro (währungsbereinigter Anstieg von 12 % gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr) und einer Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge um rund 330 Basispunkte auf 20,8 % Malsch bei Heidelberg, Deutschland | 28. Mai 2024



Sunrise Medical (die "Gruppe"), ein weltweiter führender Anbieter von Mobilitätshilfen, hat heute die Absicht bekannt gegeben, im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert zu werden. Sunrise Medical ist in der Entwicklung, dem Design, der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten und Lösungen für die unterstützende Mobilität tätig. Dazu zählen manuelle und elektrische Rollstühle, elektrische Zusatzantriebe, therapeutische Geräte für Kinder und ältere Menschen, Elektromobile, Sitz- und Positionierungssysteme sowie Alltagshilfen und andere medizinische Geräte für den häuslichen Gebrauch. Die Gruppe ist führend auf dem Gebiet der komplexen Rehabilitation, wo die Produkte oft auf die spezifischen Anforderungen einzelner Kunden mit essenziellen Bedürfnissen zugeschnitten sind.



Es wird erwartet, dass der geplante Börsengang das zukünftige Wachstumspotenzial von Sunrise Medical weiter stärken und die Finanzierungsmöglichkeiten erweitern wird. Das Angebot wird aus Privatplatzierungen bei qualifizierten Investoren im Europäischen Wirtschaftsraum und bei bestimmten institutionellen Investoren in verschiedenen anderen Ländern bestehen. Es wird neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie eine Sekundärkomponente von Sunrise Medicals Aktionär Cidron Liberty Systems S.à r.l. [1] (der "verkaufende Aktionär"), einer von Nordic Capital CV1 Limited kontrollierten Gesellschaft, umfassen. Die Aktie soll vorbehaltlich entsprechender Marktbedingungen voraussichtlich im Sommer 2024 erstmals an der Börse gehandelt werden. Zusätzlich zu Sekundärerlösen, die dem verkaufenden Aktionär zustehen, strebt Sunrise Medical einen Bruttoerlös von 240 Millionen Euro aus der Privatplatzierung an. Die Gruppe beabsichtigt, den Erlös zur Rückzahlung bestehender Finanzverbindlichkeiten zu verwenden. Damit sollen ihre Bilanz gestärkt und der Verschuldungsgrad reduziert werden.



Thomas Babacan, Präsident und CEO von Sunrise Medical, sagt: "Die heutige Ankündigung ist ein wichtiger Meilenstein für Sunrise Medical. Seit mehr als 40 Jahren folgen wir unserer Mission, das Leben von Menschen zu verbessern. Wir werden uns dieser Mission noch weiter verpflichten, indem wir unser volles Potenzial als börsennotiertes Unternehmen ausschöpfen. Uns zeichnen eine starke globale Präsenz, unsere bewiesenen Stärken bei der Versorgung unserer Kunden mit qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen, kontinuierliche Innovation sowie ein robustes Finanzprofil aus. Damit sind wir ideal positioniert, um weitere Wachstumschancen im resilienten Markt für Rehabilitationslösungen zu nutzen. Alles, was wir tun, wird von unserem Anspruch angetrieben, individuellen Nutzern in kritischen Lebenssituationen herausragende Lösungen zu bieten und sie dabei zu unterstützen, ein unabhängiges Leben zu führen. Mit unserem Engagement für Innovation und Qualität, unserem nutzerzentrierten Geschäftsmodell und unserem einzigartigen Industrie- und Forschungsökosystem treiben wir Innovation für den medizinischen Fortschritt voran und schaffen Werte für alle unsere Stakeholder."



Ein werteorientierter Branchenführer im Rehabilitationsbereich



Sunrise Medical ist im Bereich Medizintechnik ein weltweit führender Anbieter von Mobilitätshilfen. Das Unternehmen bietet innovative, qualitativ hochwertige Produkte an, mit denen Menschen, die auf Mobilitätshilfen angewiesen sind, ihr Leben im Alltag verbessern können. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Produkten für Nutzer mit chronischen klinischen Bedürfnissen. Dazu gehören neurologische, orthopädische und andere Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Schlaganfälle, Wirbelsäulen- und Rückenmarksverletzungen, Krebs und Osteoarthritis, die alle zu einer starken Beeinträchtigung der individuellen Mobilität führen können. Sunrise Medical unterstützt diese Nutzer mit einem breiten Produktportfolio im Bereich der komplexen und der Standard-Rehabilitation.



Die Gruppe mit Sitz in Malsch, Deutschland, ist derzeit in 23 Ländern tätig und beschäftigt weltweit über 2.800 Mitarbeiter. Durch die Verbindung der umfassenden globalen Präsenz und starken lokalen Vertriebsverbindungen werden die Produkte von Sunrise Medical in über 130 Ländern an ein umfangreiches Netzwerk von Händlern im Gesundheitsbereich sowie an staatliche Behörden und öffentliche Institutionen vertrieben.



Im Geschäftsjahr 2022/23 (endend zum 30. Juni 2023) erreichte die Gruppe einen Umsatz von 636 Millionen Euro [2] (GJ 2021/22: 544 Millionen Euro), was einem währungsbereinigten Anstieg von rund 15 % [3] gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023/24 erzielte Sunrise Medical einen Umsatz von rund 516 Millionen Euro [2] (9M 2022/23: 470 Millionen Euro). Dies stellt einen währungsbereinigten Anstieg von rund 12 % [3] dar, der durch Wachstum in allen geografischen Regionen und Produktgruppen angetrieben wurde.



Attraktiver Markt mit starken zugrundeliegenden Trends



Sunrise Medical ist im großen, wachsenden und resilienten Rehabilitationsmarkt mit einem Fokus auf den Bereich der komplexen Rehabilitation tätig. Die Produkte in diesem Bereich sind oft auf die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Kunden zugeschnitten. Dies erfordert spezielle Expertise in Design und Produktion. Das Volumen des adressierbaren Marktes schätzt die Gruppe für den gesamten Rehabilitationsbereich auf 5,2 Milliarden Euro im Jahr 2023. Für den Zeitraum 2023 bis 2027 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,7 % erwartet. Es wird erwartet, dass der Markt für komplexe Rehabilitation dabei zwischen 2023 und 2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,4 % voraussichtlich noch stärker wachsen wird als der Gesamtmarkt. Für den Rehabilitationsmarkt wird weiterhin eine zunehmende Nachfrage erwartet, die durch verschiedene globale Trends getrieben wird. Dazu zählen insbesondere eine höhere Lebenserwartung und die Alterung der Bevölkerung. Die steigende Prävalenz chronischer Erkrankungen trägt zum wachsenden Bedarf an komplexeren Mobilitätshilfen ebenso bei wie der Trend, Nutzern mit anspruchsvollen medizinischen Indikationen die häusliche Pflege zu ermöglichen.



Die führende Position von Sunrise Medical in diesem wachsenden Markt wird durch die starke globale Präsenz des Unternehmens in verschiedenen Regionen, insbesondere in den Kernmärkten in Europa und Nordamerika, untermauert. Sunrise Medical verfügt über langjährige Beziehungen zu lokalen Ärzten und Therapeuten, Händlernetzwerken sowie Nutzern. Das Portfolio umfasst personalisierte Produkte und maßgeschneiderte lokale Dienstleistungen mit kurzen Lieferzeiten. Sunrise Medical profitiert mit seinen 18 eigenen Kernmarken von einem starken Nutzer- und Kundenstamm, der auf einer hohen Markenbekanntheit und -loyalität beruht.



Die Rehabilitationsbranche unterliegt darüber hinaus strengen regulatorischen Anforderungen und komplexen lokalen Erstattungsrichtlinien, die sich von Land zu Land und von Produktgruppe zu Produktgruppe unterscheiden. Die Gruppe profitiert hier von ihren fundierten Kenntnissen der jeweiligen Regularien und Compliance-Anforderungen sowie der lokalen Erstattungssysteme und verfügt damit über eine noch stärkere Marktposition.



Führendes Portfolio über das gesamte Spektrum der komplexen und der Standard-Rehabilitation



Als innovatives Unternehmen mit einem breiten Produktportfolio für Mobilitätshilfen deckt Sunrise Medical ein breites Spektrum an komplexen und Standard-Rehabilitationsmaßnahmen ab. Mit Spitzenpositionen in den Schlüsselregionen Europa und Nordamerika ist Sunrise Medical Marktführer für Lösungen insbesondere im Bereich der komplexen Rehabilitation. Die Produkte für den komplexen Rehabilitationsmarkt machten im Geschäftsjahr 2022/23 rund 78 % des Umsatzes aus. Zu den Produkten in diesem Schwerpunktbereich gehören hochentwickelte elektrische Rollstühle und manuelle Rollstühle für Erwachsene, Sitz- und Positionierungselemente wie Rollstuhlkissen oder Rücken- und Kopfstützsysteme, elektrische Zusatzantriebe, Produktlösungen für Kinder und digitale Produktlösungen. Alle Produkte bieten hierbei vielfältige Personalisierungs- und Konfigurationsoptionen. Der Bereich Standard-Rehabilitation, der die verbleibenden 22 % des Umsatzes ausmacht, bietet Produkte für die ältere Bevölkerung oder Patienten mit weniger komplexen Rehabilitationsbedürfnissen. Dazu gehören nicht personalisierte Rollstühle und Rollatoren, Elektromobile sowie Patientenlifter und andere medizinische Heimgeräte.



Der langfristige Markterfolg von Sunrise Medical beruht auf kontinuierlicher Innovation. Die Gruppe beschäftigt über 110 Mitarbeiter in den Bereichen Forschung und Entwicklung (F&E) sowie Technik und betreibt elf F&E-Standorte in sechs Ländern. Die F&E-Strategie von Sunrise Medical weist dabei eine beachtliche Erfolgsbilanz bei der Einführung neuer Produkte auf. Im Geschäftsjahr 2022/23 stammten rund 32 % des Umsatzes der Gruppe aus neuen Produkten, Technologien und Upgrades von Produkten, die in den Geschäftsjahren 2021 bis 2023 eingeführt wurden. Sunrise Medical verfügt über eine umfangreiche Innovationspipeline, die auch in Zukunft ein wichtiger Treiber für das weitere Wachstum sein wird.



Darüber hinaus verfolgt Sunrise Medical eine klar definierte M&A-Strategie mit einer soliden Pipeline potenzieller M&A-Ziele, die die internen Innovationen ergänzen. Durch M&A hat Sunrise Medical in jüngster Zeit fortschrittliche Technologien wie 3D-Druck für Sitze und spezielle Steuerungen für Elektrorollstühle eingeführt, was ebenfalls erheblich zu einer Stärkung des Produkt- und Technologieportfolios beiträgt.



Umfassende globale Präsenz in Kombination mit vertrauensvollen Beziehungen zu wichtigen Stakeholdergruppen



Mit insgesamt 34 Standorten in 23 Ländern verfügt Sunrise Medical über die branchenweit umfangreichsten Produktions- und Montagekapazitäten sowie über eine eigene Vertriebs- und Servicepräsenz in den wichtigsten Märkten des Sektors. Dies ist ein entscheidender Vorteil für die sogenannte Personalisierung auf der letzten Meile und ermöglicht, dass ein hochgradig personalisiertes Produkt innerhalb kurzer Lieferzeiten an die Kunden geliefert werden kann. Es bietet zudem die Möglichkeit für schnelle und zuverlässige Reparaturen sowie Dienstleistungen vor Ort. Die Vertriebspräsenz der Gruppe wird durch eigene starke lokale Teams von Handels-, Produkt- und klinischen Spezialisten unterstützt, die zu den größten in der Branche gehören. Dies ermöglicht kontinuierlich ausgebaute, tief verwurzelte Beziehungen zu den wichtigsten Stakeholdergruppen in den lokalen Märkten wie Ärzten und Therapeuten, Händlern, staatlichen Behörden und öffentlichen Institutionen sowie privaten Versicherungsgesellschaften und Endnutzern.



Die Gruppe hat enge Beziehungen zu einem großen globalen Netzwerk von Ärzten und Therapeuten aufgebaut, die eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Nutzer während des gesamten Behandlungsprozesses spielen. Die Marken der Gruppe genießen zudem einen hohen Bekanntheitsgrad bei Ärzten und Therapeuten, Händlern sowie Nutzern. Dies wird dadurch gestützt, dass die Gruppe großen Wert auf umfassende Dienstleistungen sowie Unterstützung für Ärzte, Therapeuten und Händler sowie auf ein breites Engagement der Nutzer legt.



Attraktives Finanzprofil mit nachgewiesenem stabilem profitablem Wachstum und hoher Cash-Generierung sowie starken Neun-Monats-Finanzergebnissen



Sunrise Medical hat in den vergangenen Jahren ein stetiges profitables Wachstum erzielt. Das Unternehmen steigerte den währungsbereinigten Umsatz vom Geschäftsjahr 2021 bis zum Geschäftsjahr 2023 mit einer CAGR von rund 13 % [4] und das bereinigte EBITDA [5] mit einer CAGR von rund 12 %. Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschaftete die Gruppe ein bereinigtes EBITDA von rund 118 Millionen Euro (GJ 2021/22: ca. 99 Millionen Euro), was einer bereinigten EBITDA-Marge von 18,5 % (GJ 2021/22: 18,1 %) entspricht. Der bereinigte Free Cashflow belief sich auf rund 85 Millionen Euro mit einer entsprechenden robusten Free-Cashflow-Umwandlungsrate [6] von 72 % für das Geschäftsjahr 2022/23.



In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023/24 steigerte Sunrise Medical das bereinigte EBITDA um rund 32 % auf rund 108 Millionen Euro (9M 2022/23: ca. 82 Millionen Euro) und verbesserte die bereinigte EBITDA-Marge auf rund 20,8 % (9M 2022/23: ca. 17,5 %). Der bereinigte Free Cashflow stieg in den ersten neun Monaten auf rund 56 Millionen Euro (9M 2022/23: ca. 48 Millionen Euro).



Großes Potenzial für weiteres Wachstum und Wertschöpfung durch solides Fundament und klare Wachstumsstrategie



Sunrise Medical sieht sich gut aufgestellt, um auch künftig weiter zu wachsen und die Profitabilität weiter zu verbessern. Basis hierfür sind das solide Fundament und die starke Marktposition der Gruppe sowie die Verbindung von organischem Wachstum, operativen Effizienzsteigerungen und ausgewählten ergänzenden Akquisitionen. In den vergangenen Jahren hat Sunrise Medical ein robustes organisches Wachstum erzielt, das auf diversen Faktoren beruht: Dazu zählen unter anderem die strategische Ausrichtung auf komplexe Rehabilitation und die Einführung neuer Produkte. Zudem hat die Gruppe eine Reihe erfolgreicher strategischer Akquisitionen getätigt, da M&A stets ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie von Sunrise Medical war. Die starke Cashflow-Generierung positioniert Sunrise Medical für weiteres organisches und anorganisches Wachstum.



Die Gruppe hat eine klare Wachstumsstrategie festgelegt, die sich auf mehrere Kernbereiche konzentriert. Neben der Ausschöpfung des fundamentalen Marktwachstums beabsichtigt Sunrise Medical, das Wachstum in allen Regionen zu beschleunigen, wobei der Schwerpunkt auf einer kleinen Anzahl von Kernmärkten der Gruppe liegt. Innovation wird auch weiterhin ein wichtiger Wachstumsmotor sein. Darüber hinaus bleibt die Identifizierung und Durchführung ausgewählter Zukäufe ein wichtiger Pfeiler der Strategie. Um die Rentabilität weiter zu verbessern, führt die Gruppe außerdem verschiedene Programme zur Steigerung der betrieblichen Effizienz durch, die sich über Bereiche wie die Lieferkette und die IT-Infrastruktur erstrecken.



Mittelfristig erwartet Sunrise Medical einschließlich der Auswirkungen etwaiger Übernahmen ein währungsbereinigtes jährliches Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Für die bereinigte EBITDA-Marge erwartet die Gruppe mittelfristig einen Wert im unteren bis mittleren 20-Prozent-Bereich. Beim Nettoverschuldungsgrad zielt Sunrise Medical mittelfristig auf einen Wert unterhalb des zweifachen bereinigten EBITDA ab. Die Gruppe strebt vorbehaltlich ihrer Prioritäten in der Kapitalallokation aus heutiger Sicht eine Dividenden-Ausschüttungsquote von 20 bis 30 % ihres bereinigten Nettogewinns für die Geschäftsjahre nach der Börsennotierung an. Die erste Dividendenzahlung ist in diesem Kontext für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr mit entsprechender Zahlung am Ende des Kalenderjahres geplant. Ziel ist es, die Dividende im Laufe der Zeit zu erhöhen.



BofA Securities, UBS und Jefferies agieren als Joint Global Coordinators und, zusammen mit Berenberg und HSBC, als Joint Bookrunners.



Über Sunrise Medical



Sunrise Medical hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben der Menschen zu verbessern. Das Unternehmen ist weltweit führend in der Entwicklung, dem Design, der Herstellung und dem Vertrieb von innovativen, qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen für unterstützende Mobilität. Zu den wichtigsten Produkten, die in mehr als 130 Ländern unter 18 eigenen Marken vertrieben werden, gehören manuelle und elektrische Rollstühle, elektrische Zusatzantriebe, therapeutische Geräte für Kinder und die ältere Bevölkerung, Elektromobile, Alltagshilfen und mehr. Die Sunrise Medical Group ist in 23 Ländern tätig, hat ihren Hauptsitz in Malsch, Deutschland, und beschäftigt weltweit über 2.800 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter: https://sunrisemedical-group.com/



Medienkontakt



FTI Consulting



Thomas Krammer

+49 (0) 170 2827848



David Eeckhout

+49 (0) 151 46712316



press@sunmed.com



HAFTUNGSAUSSCHLUSS



Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Wertpapieren der Cidron Ray B.V. (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Wertpapiere sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert worden. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.



Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf ein Verkauf der hierin erwähnten Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Jurisdiktion unrechtmäßig wäre. Ein öffentliches Angebot wird nicht erfolgen. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen, der unverzüglich nach Billigung durch die niederländische Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte in Amsterdam (Autoriteit Financiële Markten, "AFM") veröffentlicht und auf der Webseite von Sunrise Medical kostenfrei erhältlich sein wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die AFM ist nicht als Befürwortung der Aktien von Sunrise Medical zu verstehen. Investoren sollten Aktien ausschließlich auf der Grundlage des sich auf die Aktien beziehenden Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträger hierzu) vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die mit der Investitionsentscheidung verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen, welche in dem Abschnitt "Risk Factors" beschrieben werden. Die Anlage in Aktien birgt zahlreiche Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.



Jegliches in dieser Veröffentlichung erwähntes Angebot wird in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten Königreich nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Investoren" im Sinne des Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 sind, im Fall des Vereinigten Königreichs, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist. Außerdem wird im Vereinigten Königreich dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.) oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.



Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "Ziel" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten, Annahmen und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Sollte eine Reihe von Risiken oder Unsicherheit eintreten oder sich realisieren oder sollten sich zukunftsgerichtete Aussagen der Gesellschaft als unwahr erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen der Gesellschaft abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen dieser Mitteilung spiegeln die aktuelle Sichtweise der Gesellschaft im Zeitpunkt der Mitteilung wider. Die Gesellschaft oder Sunrise Medical geben keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen oder sagen weder die Gesellschaft noch BofA Securities Europe SA, UBS AG London Branch, Jefferies International Limited, Jefferies GmbH, HSBC Continental Europe S.A., Germany und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (zusammen die "Konsortialbanken") noch deren jeweilige verbundene Unternehmen zu, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.



Diese Bekanntmachung enthält außerdem einige Finanzkennzahlen, die nicht nach den International Financial Reporting Standards ("IFRS") anerkannt sind. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen werden dargestellt, da die Gesellschaft der Ansicht ist, dass sie und ähnliche Kennzahlen in den Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, als Mittel zur Bewertung der Betriebsleistung und der Finanzierungsstruktur weit verbreitet sind. Sie sind unter Umständen nicht mit anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und stellen weder Bewertungen nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen dar.



Diese Mitteilung erhebt nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die zur Beurteilung der Gesellschaft und/oder ihrer Finanzlage erforderlich sind. Bestimmte Zahlen (darunter auch Prozentzahlen) wurden gerundet und es ist möglich, dass sich die entsprechenden Summen aufgrund von Rundungen nicht auf 100 % aufaddieren.



Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für die Gesellschaft und den veräußernden Aktionär und für keine anderen Personen in Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung und Notierung der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse (die "Notierung"), vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch AFM und der Übermittlung an die BaFin. Sie werden keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden in Bezug auf die geplante Privatplatzierung oder Notierung ansehen und übernehmen für keine anderen Personen außer der Gesellschaft und den veräußernden Aktionär die Verantwortung für die Bereitstellung des ihren Kunden gewahrten Schutzes, für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Bekanntmachung oder sonstige in dieser Bekanntmachung genannte Transaktionen, Vereinbarungen oder Angelegenheiten.



In Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung übernehmen die jeweiligen Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen einen Teil der im Rahmen der geplanten Privatplatzierung angebotenen Aktien in der Position als Eigenhändler und können diese Aktien und andere Wertpapiere von der Gesellschaft oder der damit verbundene Investments in Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung oder mit einer anderen Angelegenheit in dieser Eigenschaft für eigene Rechnung einbehalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Zudem können die Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen Finanztransaktionen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte) mit Investoren abschließen, im Rahmen derer die Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen jeweils Aktien an der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Weder die Konsortialbanken noch ihre verbundenen Unternehmen beabsichtigen eine Offenlegung des Umfangs dieser Investitionen oder Geschäfte, es sei denn, sie unterliegen einer diesbezüglichen gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung.



Die Konsortialbanken und deren jeweilige Organmitglieder, Mitglieder der Unternehmensleitung, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter oder Bündnispartner übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, den Wahrheitsgehalt oder die Vollständigkeit der Informationen in dieser Bekanntmachung (oder für mögliche Auslassungen in dieser Bekanntmachung) oder sonstiger Informationen, die sich auf die Gesellschaft beziehen, - unabhängig davon, ob diese Informationen schriftlich, mündlich, bildlich oder in elektronischer Form vorliegen, und unabhängig davon, wie diese übermittelt oder zur Verfügung gestellt worden sind, - oder für etwaige Verluste jedweder Ursache, die sich aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts oder auf sonstige Weise in Zusammenhang damit ergeben, und sie geben auch keine diesbezüglichen ausdrücklichen oder konkludenten Zusicherungen oder Gewährleistungen ab.



DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EINE WERBEUNTERLAGE; INVESTOREN SOLLTEN DIE IN DIESER WERBEUNTERLAGE IN BEZUG GENOMMENEN AKTIEN AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ÜBERNEHMEN ODER KAUFEN.



[1] Verweise auf "Nordic Capital CV1 Limited" in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf Nordic Capital CV1 Limited in ihrer Eigenschaft als Komplementär von Nordic Capital CV1 Alpha, L.P. und Nordic Capital CV1 Beta, L.P. Verweise auf "Nordic Capital" in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf Nordic Capital CV1 Limited oder, je nach Kontext, auf beliebige oder alle Gesellschaften, Vehikel, Strukturen und verbundenen Gesellschaften von Nordic Capital. Die persönlich haftenden Gesellschafter und/oder beauftragten Portfoliomanager der Nordic Capital-Gesellschaften und -Vehikel werden von mehreren nicht-diskretionären Unterberatungsgesellschaften beraten, von denen einige oder alle als "Nordic Capital Advisors" bezeichnet werden.



[2] Die Umsatzangaben basieren auf den berichteten Geschäftszahlen.



[3] Umsatzwachstum auf der Grundlage konstanter Wechselkurse, die für interne Planungszwecke für das zum 30. Juni 2023 geendete Geschäftsjahr festgesetzt worden sind.



[4] CAGR des Umsatzes auf der Grundlage konstanter Wechselkurse, die für interne Planungszwecke für das zum 30. Juni 2023 geendete Geschäftsjahr festgesetzt worden sind.



[5] Das bereinigte EBITDA bedeutet den Gewinn für das Jahr/die Periode vor Nettofinanzierungskosten, Steueraufwendungen, Abschreibungen und Sondereinflüssen auf den Betriebsgewinn, zu denen Kosten im Zusammenhang mit Übernahmen, strategischen Beratungskosten, größeren Standortverlagerungen, Kosten im Zusammenhang mit dem Ausscheiden von Führungskräften und außergewöhnlichen Rechtskosten gehören, und vor realisierten Wechselkursgewinnen und -verlusten, die nicht im Betriebsgewinn enthalten sind.



[6] Berechnet als Summe der Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit vor Steuern, zuzüglich der Erlöse aus der ordentlichen Veräußerung von Sachanlagen, abzüglich des Erwerbs von Sachanlagen, der Zinszahlungen für Leasingverbindlichkeiten und der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten und bereinigt um die zahlungswirksamen Auswirkungen von Sondereinflüssen, dividiert durch das bereinigte EBITDA.



