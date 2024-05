Das Instrument AOMD FR0010220475 ALSTOM S.A. INH. EO 7 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.05.2024The instrument AOMD FR0010220475 ALSTOM S.A. INH. EO 7 EQUITY is traded ex capital adjustment on 28.05.2024Das Instrument 2AW1 FR0013530102 VEOM GROUP S.A. EO -,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.05.2024The instrument 2AW1 FR0013530102 VEOM GROUP S.A. EO -,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 28.05.2024Das Instrument FPQ1 SE0008374250 FINGERPRINT CARDS SK-,04 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.05.2024 und ex Kapitalmassnahme am 29.05.2024The instrument FPQ1 SE0008374250 FINGERPRINT CARDS SK-,04 EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.05.2024 and ex capital adjustment on 29.05.2024Das Instrument 50J KYG5215A1004 KANGJI MED.HLDS DL-,00001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.05.2024 und ex Kapitalmassnahme am 29.05.2024The instrument 50J KYG5215A1004 KANGJI MED.HLDS DL-,00001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.05.2024 and ex capital adjustment on 29.05.2024Das Instrument VIS ES0184262212 VISCOFAN SA INH. EO 0,70 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.05.2024The instrument VIS ES0184262212 VISCOFAN SA INH. EO 0,70 EQUITY is traded ex capital adjustment on 28.05.2024Das Instrument 9X6 SE0009662554 JONDETECH SENSORS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.05.2024 und ex Kapitalmassnahme am 29.05.2024The instrument 9X6 SE0009662554 JONDETECH SENSORS EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.05.2024 and ex capital adjustment on 29.05.2024