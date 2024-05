Der DAX (WKN: 846900) ist mit leichten Gewinnen in die neue Woche gestartet. In einem ruhigen Handel legte das größte deutsche Börsenbarometer fast 70 Punkte zu und ging +0,36% höher mit 18.761 Punkten aus dem Handel. Gefragt waren die Papiere von Porsche SE und RWE, Commerzbank und Deutsche Börse rutschten ans DAX-Ende. Die deutschen Standardwerte starteten etwas höher in den Tag, sorgten mit einem schnellen Rücksetzer aber für einen Gap-Close. ...

