NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse sieht die gegenwärtige Kursschwäche als Kaufgelegenheit, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb. Wegen der Einführung des E-Rezeptes sei der deutsche Markt für verschreibungspflichtige Medikamente eine wichtige Säule der Aktienstory. Er analysiert daher fortan regelmäßig App-Download- und Nutzerzahlen./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2024 / 13:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2024 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012044747

